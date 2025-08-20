Causas de fugas de incendio de apartamentos de gas de City Park Al cocinar, hay quemaduras para la falta de quemaduras

Yakarta, Viva – Razón fuego golpear una unidad Departamento City Park, Jalan Kapuk, Cengkareng Timur, West Yakartareveló.

El jefe de la sección de operaciones de Fire and Rescue (Gulkarmat) de West Yakarta, Syarifudin, dijo que el incendio supuestamente se desencadenó por la fuga de gas mientras se cocinaba.

«Se sospecha que hubo una fuga de gas cuando quería cocinar», dijo, miércoles 20 de agosto de 2025.

En total, su grupo movilizó 22 camiones de bomberos con 110 personas para domar el fuego. Se estima que el área del área de combustión es de alrededor de 12 metros cuadrados con una pérdida de Rp45 millones.

No hubo muertes en este incidente. Sin embargo, 11 personas fueron evacuadas con éxito, algunas de ellas experimentan falta de aliento a las quemaduras. Comenzando de niños, a los ancianos.

Syarifudin explicó, durante el proceso de apagón, el flujo de tráfico alrededor de la ubicación abarrotada se arrastró porque muchos residentes se reunieron para ver incendios.

«La situación es propicio, el fuego se extinguió, no había muertes», dijo.

Para tener en cuenta, el incendio llegó al apartamento de City Park, Cengkareng Timur, West Yakarta, martes 19 de agosto de 2025.

La información de la oficina del Servicio de Bomberos y Rescate de West Yakarta (Gulkarmat) dijo que el primer informe se recibió a 18.02 WIB. Diez minutos después, los oficiales habían llegado a la ubicación con el despliegue inicial de la oficina del sector de Cengkareng.

«El objeto en llamas se encuentra en el piso 11 del apartamento de City Park. Actualmente el proceso de apagón y evacuación de los residentes», dijo el Centro de Comando Damkar de West Yakarta.