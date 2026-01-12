Causa revuelo la actuación de un BMW blanco con placas de servicio del Ministerio de Defensa, así explica el Ministerio de Defensa

Jacarta – Acción una móvil lujoso BMW White de repente llamó la atención del público. El auto se volvió viral en las redes sociales luego de que lo captaran conduciendo por una carretera desierta usándolo. lámina número servicio Ministerio de Defensa (Ministerio de Defensa).

El video fue subido a la cuenta de Instagram @feedgramindo. En la grabación se ve conduciendo un BMW blanco con matrícula del Ministerio de Defensa. De hecho, se vio al pasajero del asiento delantero izquierdo fumando, con la mano asomando por la ventanilla del coche.

El Ministerio de Defensa también abrió su voz. El jefe de la Oficina de Información de Defensa (Karo Infohan) del Ministerio de Defensa, general de brigada del TNI Rico Ricardo Sirait, confirmó que la placa de servicio utilizada por el coche de lujo era falsa.

«BMW blanco con placa de servicio del Ministerio de Defensa 51692-00, el Ministerio de Defensa confirmó que la placa era falsa e inválida y nunca había recibido permiso para usarla», dijo Toni cuando fue contactado, citado el lunes 12 de enero de 2026.

Rico explicó que los vehículos oficiales dentro del Ministerio de Defensa tienen disposiciones especiales. Todos los vehículos oficiales son negros y los sedanes BMW no están incluidos en la lista de inventario oficial de vehículos del Ministerio de Defensa.

No sólo eso, el número de placa de servicio 51692-00 tampoco es válido. El período del permiso de uso ha expirado.

«La placa fue utilizada oficialmente por el mayor general TNI (retirado) Sudibyo, M.Si cuando se desempeñaba como vicerrector I de la Universidad de Defensa de Indonesia. Sin embargo, el permiso de uso expiró el 1 de junio de 2025 y no fue prorrogado», dijo.

Además, Rico reveló que esta no es la primera vez que ocurre un caso similar. El uso indebido de placas oficiales con el mismo número también se utilizó en los autos Toyota Fortuner y se volvió viral en las redes sociales a principios de 2025.

Debido a la viralidad de la placa de servicio nuevamente, el Ministerio de Defensa ahora está actuando rápidamente. Se lleva a cabo coordinación con la policía y la policía militar del TNI para localizar y tomar medidas firmes contra los autores de falsificaciones.

«Actualmente el Ministerio de Defensa está coordinando con POM TNI, Polri y funcionarios policiales regionales para llevar a cabo el control. Al mismo tiempo, instamos al público a responder sabiamente a toda la información en varios medios, esperando una aclaración oficial», dijo.