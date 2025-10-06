Rotterdam, Viva – Penggawa Equipo nacional indonesio Miliano Jonathans Nuevamente mostró una contribución importante en la liga holandesa. A pesar de parecer impresionante y anotó una asistencia, su equipo FC Utrecht debe reconocer la superioridad del anfitrión Feyenoord Con un puntaje delgado de 2-3 en el partido continuo de Eredivisie en el estadio De Kuip, Rotterdam, la hora local del domingo (5/10).

Entrando como sustituto al comienzo de la segunda mitad reemplazando a Miguel Rodríguez, Jonathans inmediatamente tuvo un impacto real. El jugador de 20 años envió con éxito un pase maduro a Derry Muckin en el minuto 83, que se completó bien en un gol de igualación de 2-2.

Desafortunadamente, la emoción de Jonathans y sus colegas no duró mucho. Solo cinco minutos después, el delantero japonés Ayase Ueda anotó su segundo gol para Feyenoord, al tiempo que aseguró una victoria de 3-2 para el equipo local.

Según el récord oficial de la Liga Holandesa, este resultado mantiene a Feyenoord resistente en la parte superior de la clasificación con 22 puntos, mientras que Utrecht está atrapado en la novena posición con 10 puntos.

En el juego, Feyenoord ganó por primera vez a través del gol de UEDA en el minuto 20. Utrecht había igualado al comienzo de la segunda mitad a través de Gjivai Zechiel, pero Sem Stejin regresó para traer a Feyenoord 2-1 por delante en el minuto 50. La buena cooperación entre Jonathans y Muckin había hecho un marcador de empate, pero el segundo gol de UDA en los últimos minutos llamó las esperanzas de los visitantes.

Curiosamente, Miliano Jonathans obtuvo el apodo de «Bule Depok» porque tenía la sangre de Depok descendiente de la línea de su padre. Aunque nació en los Países Bajos, Jonathans provenía de la familia Jonathans, uno de los 12 clanes holandeses de Depok que había existido desde el período Cornelis Chastelein en el siglo XVIII.

Ahora, la apariencia constante de Jonathans con Utrecht ha establecido cada vez más su posición como uno de los prometedores talentos de ascendencia indonesia en Europa. Después del descanso internacional, él y sus colegas están programados para recibir el FC Volendam en el estadio Galgenwaard el sábado 18 de octubre de 2025, mientras que Feyenoord solo visitará la sede de Heracles Almelo al día siguiente.