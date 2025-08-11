Catorce perros de sniffer de vida silvestre se unen a operaciones contra el poach en toda la India







Agregar dientes a las iniciativas de aplicación de la ley de vida silvestre de la India, 14 fauna Sniffer Dogs y sus 28 manejadores completaron su entrenamiento el 8 de agosto de 2025 en el Centro Nacional de Entrenamiento para Perros, Centro de Entrenamiento Básico, Fuerza de Policía Fronteriza Indo-Tibetana (NTCD, BTC-ITBP) en Panchkula, bajo el Programa de perros Sniffer de vida silvestre WWF-India. Han sido desplegados con los departamentos forestales de ocho estados, con Rajasthan obteniendo su primer escuadrón de perros sniffer de vida silvestre.

El entrenamiento de 14 perros jóvenes y sus 28 manejadores comenzó en enero de 2025. Su entrenamiento de siete meses incluyó habilidades de aprendizaje para detectar el contrabando de la vida silvestre, los cazadores furtivos y el crimen de la vida silvestre.

Dr Dipankar Ghose, Senior Director, Biodiversity Conservation, WWF-India, said, «Illegal wildlife trade is reported to be growing and is a highly organised criminal activity. There is a need to strengthen the wildlife law enforcement agencies, both at the central and state levels. The future of India’s tigers, elephants, rhinos, pangolins, turtles, tortoises, birds, marine species and many others depends on Esfuerzos de colaboración para mitigar la amenaza del comercio ilegal de vida silvestre ”.

«Los perros rastreadores de vida silvestre de la India han estado dejando una gran marca al frenar el comercio ilegal de vida silvestre, ya que juegan un papel crucial en el apoyo a los departamentos forestales estatales y otras agencias gubernamentales. De solo dos perros Que proporcionamos en 2008, el programa ha crecido para entrenar y desplegar 120 perros rastreadores de vida silvestre en todo el país «, agregó el Dr. Ghose.

El Inspector General Ashok Negi, PMG, Centro Nacional de Entrenamiento para Perros, Centro de Entrenamiento Básico, Bhanu, Panchkula, Fuerza de Policía Fronteriza Indo-Tibetana, dijo: «El comercio ilegal de vida silvestre y el crimen de vida silvestre son una seria amenaza para la vida silvestre en la India, y los perros entrenados de vida silvestre son indispensables en la lucha contra estos».

«Tenemos décadas de experiencia en el entrenamiento de perros rastreadores para la detección y prevención del crimen, incluidos los perros sniffer de vida silvestre. El lote actual del programa de entrenamiento de perros Sniffer de vida silvestre de WWF-India es el quinto en ser entrenado en NTCD, BTC-ITBP, Panchkula, y estamos felices de extender nuestro apoyo completo por su entrenamiento. Continuamos a los Skads Wildlife Sniffer.

Los escuadrones de perros sniffer de vida silvestre entrenados se están desplegando en la reserva de tigres de Guru Ghasidas-Tamor Pingla (GGTP), la Reserva de Tigre Achanakmar, la Reserva de Tigre Indravati y la Reserva de Tiger Udanti Sitanadi en Chhattisgarh; Parque Nacional Kuno, Pench Tiger Reserve y Sanjay National Park en Madhya Pradesh; Reserva de Tigre Sahyadri y Reserva Tiger Tadoba-Andhari en Maharashtra; Kawal Tiger Reserve en Telangana; Valmiki Tigre Reserva en Bihar; Reserva de Tigre Ranthambore en Rajasthan; Santuario de vida silvestre de Dalma en Jharkhand; y Pakke Tiger Reserve en Arunachal Pradesh.

Los 14 perros rastreadores de vida silvestre y sus 28 manejadores se desmayaron durante una ceremonia brillante organizada para celebrar su finalización de entrenamiento en NTCD, BTC-ITBP, Panchkula, el lunes. WWF-India les desea lo mejor para su nuevo papel y extiende el pleno apoyo en su misión de frenar el crimen de la vida silvestre y proteger nuestros bosques y vida silvestre, dijeron las autoridades.





