Católico bautizado y mudado dos veces, ahora incluso…

Jacarta – DJ Sr. Aloy o también conocido como Aldy Renaldi vuelve a ser el centro de atención del público después de compartir su dinámico viaje espiritual.

El hombre chino-palembang reveló que a lo largo de sus 27 años de vida, había cambiado de fe dos veces antes de hacerlo finalmente. religión al que se adhiere actualmente. ¡Vamos, desplázate más!

Compartió esta historia en una conversación informal con Praz Teguh en el programa Pojok Terminal que se transmitió en el canal de YouTube de Deddy Corbuzier.

aloy Dijo que había abrazado tres religiones: el catolicismo, el cristianismo y ahora el Islam. Incluso confirmó su identidad con una frase que llamó la atención del público.

«Siempre digo: ama la naturaleza. China pero el Islam», dijo Aloy, citado el viernes 14 de noviembre de 2025.

En la historia que contó, Aloy dijo que nació católico y que había pasado por el proceso del bautismo desde pequeño. Sin embargo, al ingresar al final de la escuela primaria, comenzó a convertirse al cristianismo.

«Nací católico. También fui bautizado como católico. Sólo mientras (me convertía) al cristianismo», explicó.

Este movimiento parece estar estrechamente relacionado con el entorno donde creció. Admitió que socializaba más con sus amigos cristianos, por lo que el sentimiento de apego creció de forma natural. Incluso sintió que la comunidad estaba más animada y se reunía con más frecuencia.

«En el barrio hay católicos y cristianos. Resulta que jugué con amigos cristianos. Los católicos estaban más solos», dijo.

Aloy abrazó el cristianismo hasta que se graduó de la escuela secundaria, antes de finalmente seguir la decisión de su madre de convertirse.

La decisión de convertirse al Islam no surgió por estímulo personal, sino porque siguió los pasos de su familia.

«Seguí a mi madre. Como la tarjeta familiar era seguir a mi madre, me convertí al Islam, pero también fui bautizado como cristiano», explicó.

Aunque al principio quería seguir con su religión anterior, Aloy obedeció los deseos de su madre.

«Al principio quería seguir siendo cristiano, pero mamá dijo: ‘Vamos a mudarnos’. Porque si es una tarjeta familiar, uno se muda, todos se mudan», dijo.