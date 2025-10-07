Catherine Zeta-Jones La nueva serie ‘Kill Jackie’ revela la imagen de primer aspecto

Bienvenido al mundo de «Mata a Jackie. »

Variedad puede revelar exclusivamente un primer vistazo glamoroso en la próxima serie de thriller (ver arriba) protagonizada por el Oscar Oscar Catherine Zeta-Jones Como Jackie Price, un traficante internacional de drogas convertido en comerciante de arte que se embarca en un viaje por venganza. La serie, que acaba de envolver la producción, proviene de Video principal, Fremantle y Steel Springs Pictures y se lanzará el próximo año.

«Kill Jackie» se basa en la aclamada novela «The Price You Pages» del autor más vendido Nick Harkaway, escribiendo bajo su seudónimo Aidan Truhen. El espectáculo sigue a Jackie Price, quien «ha estado viviendo una existencia rica y lujosa durante los últimos 20 años: viajar por el mundo, vendiendo bellas artes utilizando lagunas fiscales sofisticadas y, sobre todo, tratando de permanecer en el anonimato después de escapar de un pasado peligroso como contrabandista internacional», dice su descripción de la trama. «Pero justo cuando la vida comienza a sentirse un poco aburrida, se necesita un giro letal repentino cuando descubre que los siete demonios, un escuadrón de los hitmen más aterradores del mundo, han sido contratados para matarla. Suponiendo que alguien de su pasado está detrás de él, Jackie desata sus viejos instintos y se embarca en un juego de juego peligroso y peligroso que los demonios, uno antes, uno antes de que mate, sin embargo, ella pronto lo demuestra, lo que pronto se demuestra a sus propios. Asesinos despiadados en su sendero … y sus secretos enterrados finalmente la llevaron mucho más cerca de casa, con consecuencias sorprendentes «.

Alongside Zeta-Jones, the “Kill Jackie” cast comprises Daniel Ings, Sidse Babett Knudsen, Óscar Jaenada , Hattie Hook, Darci Shaw, Raff Law , Enzo Cilenti, Christine Adams, Julian Rhind-Tutt, Karlis Arnolds Avots, Set Sjöstrand, Tadashi Ito, Sebastian Armesto, Julian Barratt, Gavin Spokes, Jonathan Cake, Bamshad Abedi-Amin y Bill Paterson.

La serie de ocho partes es coproducida por Fremantle y Steel Springs Pictures y fue co-creada por Conor Keane, Tom Butterworth («Gandas de Londres»), Peter Lawson («John Wick») y Damon Thomas («Killing Eve»). El ejecutivo de Zeta-Jones produce junto con Lawson y José Augustin Valdés para Steel Springs Pictures, Butterworth, Thomas, Dante di Loreto y Jeffrey Levine. Thomas es el director principal, con Butterworth como escritor y showrunner y Keane Co-writing and Associate Producting. Harkaway fue consultor ejecutivo de la serie y la producción supervisada de José Luis Escolar Kalea Filmeak supervisó en Bizkaia.

«Kill Jackie» se lanzará en videos principales en el Reino Unido e Irlanda, los Países Bajos, Turquía, Alemania, Austria, Suiza, Liechtenstein, Luxemburgo y Canadá. Fremantle manejará las ventas en todos los territorios además de los EE. UU., Que serán manejados por Steel Springs Pictures.

El acuerdo de derechos del libro fue manejado por el equipo de derechos de los medios Curtis Brown en nombre de Patrick Walsh en Pew Literary. Zeta-Jones está representado por UTA y Ziffren Brittenham LLP. Butterworth está representado por Curtis Brown (Nick Marston y Katie Battcock).