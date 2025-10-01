Cate en Elmira, la hermana de Marie y el poder de renacimiento de la muerte

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers para la temporada 2, episodio 5 de «Gen V«Ahora transmitiendo en el video principal de Amazon.

El episodio de esta semana de «Gen V», titulado «Los niños no están bien», podría ser nombrado fácilmente «Escape de Elmira», ya que la trama se centra en Marie (Jaz Sinclair) y el intento de salvar a Cate (Maddie Phillips) desde las profundidades del malvado Centro de contención de Supe.

Cate está hecho para tomar la caída del plan para exponer el cifrado (Hamish Linklater) en el Episodio 4, y Marie no puede manejar saber que Cate está atrapado en Elmira. Mientras Jordan (Londres Thor/Derek Luh) y Emma (Lizze Broadway) están dispuestos a dejarlo ir, señalando todas las cosas horribles que Cate les ha traído, Marie insiste en que no puede dejar que Cate pase por lo que hicieron en el lugar donde Andre (Chance Perdomo) murió, o no son mejores que sus enemigos en su caso.

La alcanzan y ella está abrumada por la gratitud por sus esfuerzos, pero todos están atrapados. Cate luego se eleva a la ocasión y facilita su escape final, con Sam (Asa Germann) incluso uniéndose a ellos en el camino.

Variedad habló con Phillips sobre la filmación del episodio y cómo el final, que presenta no solo una reunión entre Marie y su hermana, Annabeth, sino una escena en la que Marie usa su poder extremo para dar vida a su hermana después de que Cipher la mata en Elmira, afecta a Cate y «Los chicos«Crew spin -off avanzando.

¿Cómo fue para ti filmando las escenas donde Cate es enviado a Elmira por cifrado como castigo por lo que hizo en el episodio 4? Se le exige que se desnude, pase por una búsqueda de cavidades y sea manejada físicamente agresivamente por los guardias.

Nunca había hecho nada en la pantalla que fuera tan exponido de esa manera. Afortunadamente, estoy muy agradecido por la tripulación que tenemos; Todo el mundo es increíblemente hábil no solo en lo que hacen, sino que también nos hacen sentir realmente cómodos. Siempre estoy muy impresionado por cómo la tripulación siempre está allí mucho antes de que los actores puedan establecerse, y siempre son los que tienen energía impecable. Establecieron el tono de una manera realmente hermosa. Y es importante cuando estás haciendo escenas vulnerables como esa para sentirte realmente seguro para que puedas rendirte por completo. Me sentí tan cuidado y tan respetado, porque nunca he hecho algo así. Quiero decir, ¡tenía que tener cinta en lugares que nunca antes había tenido cinta! Sin embargo, lo que es realmente interesante es lo rápido que desensibilizas en esas situaciones.

Al principio, mis suprarrenales iban, mi sistema nervioso estaba realmente activado. Y luego descubrí que no estaba buscando disfraces o el coordinador de intimidad para venir y traerme mi bata cuando estaba parado allí. Lo que es tan interesante de eso es que sí, no me siento como una mujer, no como una persona, lo cual fue bastante discordante. Simplemente te conviertes en algo con la piel. Eso es realmente interesante cuando piensas en cómo Cate se habría sentido, no solo en Elmira, sino que ahora que le han desechado el brazo, ahora que tiene estos productos básicos en la cabeza. Porque realmente encontré, incluso como actor, lo deshumanizante que me hizo sentir. Lo que solo demuestra cuán increíblemente privilegiados podemos ser con cuerpo y poder despertar sintiendo que puede verse de cierta manera para alinearse con cualquier identidad que haya decidido es con la que está rockando en su vida.

Fue realmente interesante experimentar las sensaciones de, no solo una vulnerabilidad realmente cruda, sino también una rápida desensibilización, y eso me ayudó en mi rendimiento. Porque comienzas en un lado de la línea, que es pánico y se siente vulnerable en el modo de supervivencia, y luego ese modo de supervivencia cambia, y estás en el otro lado. Estás desensibilizado y estás entumecido, y así es como puedes compararte. Definitivamente siento que usé esa desensibilización entumecida en mi actuación también, y realmente no encontré que tuviera que actuar demasiado al final.

En los momentos finales, Marie, Cate, Jordan y Emma van a salvar a la hermana pequeña de Marie, Annabeth, después de que Marie descubre que todavía está viva y atrapada en Elmira. Pero cuando llegan, Annabeth ha desangrado en el piso. Marie usa sus poderes para revivir el cuerpo de Annabeth, mientras que todos los demás miran con asombro. ¿Qué crees que Cate estaba sintiendo durante todo eso, después de haber sido rescatado por el equipo?

Decidí el día que habrá tanta empatía y simpatía por Marie. Creo que Cate estaba inundado de gratitud porque vinieron y la atraparon. Y ella conoce el corazón de Marie, sabe que todos acaban de estar intentando de manera correcta, y que nadie está aquí siendo un villano. A pesar de que Marie se quitó el brazo y todo, sabe más que nadie que las cosas sucedan debido a dónde están siendo dirigidas nuestras perspectivas y demás. Ya sea su habilidad para escuchar pensamientos o simplemente conocer el personaje de Marie, ella sabe que este fue un momento increíblemente enorme para que Marie encontrara a su hermana. Ella conoce el contexto de la situación. Ella no ha sabido dónde ha estado su hermana durante mucho tiempo. Y sabiendo cómo se siente que un hermano desaparece y que sea tu culpa, creo que fue solo un gran momento de profunda empatía y realmente sentir por ella. Cate estaba teniendo como un momento secreto de unión con Marie, a pesar de que Marie ni siquiera estaba pensando en ella en ese momento.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.