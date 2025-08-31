Cate Blanchett se deleita ante el Padre Madre Hermana Hermana Venecia Premiere

Cate BlanchettLa película más nueva, «Padre Madre Hermana Hermana» del indie autor Jim JarmuschEncantado de Venecia el domingo con una ovación de cinco minutos.

Blanchett, quien interpreta a un par de hermanas con Vicky Krieps en la historia de tres familias diferentes, radeó positivamente a medida que los aplausos rugieron en el Teatro Sala Grande. Anteriormente en la alfombra roja, Blanchett se detuvo para firmar autógrafos mientras una gran cantidad de fanáticos gritaban «¡Cate!» Otro de los grandes nombres de la película, Adam Driver, no pudo asistir al estreno. A medida que avanzaban los créditos, el director Jarmusch hizo una pausa para dar a cada una de sus damas principales, incluidas Blanchett, Krieps, Charlotte Rampling y Mayim Bialik, un beso en la mano.

La película es un tríptico, que sigue tres historias separadas en diferentes países y gira en torno a las relaciones entre niños adultos, sus padres algo lejanos y entre ellos. La primera parte, «Padre», está ambientada en el noreste de los Estados Unidos, «Madre» está en Dublín, Irlanda y «Hermana Hermana» tiene lugar en París, Francia. Mayim Bialik, Tom Waits, Charlotte Rampling, Indya Moore y Luka Sabbat completan el elenco.

El estreno marca la primera vez de Jarmusch en el Lido en 22 años desde que se estrenó «Coffee & cigreettes» en el festival en 2003. Jarmusch, regular de Cannes, ha presentado muchas películas en la crueta, incluido «The Dead Donk Die» en 2019, que tocó en la noche de apertura.

Los productores de «Padre Madre Hermano Hermano» son Charles Gillibert («Annette»), Joshua Astrachan, Carter Logan y Atilla Salih Yücer. La película es producida por Saint Laurent Prods., Mubi and the Apartment (A Fremantle Company) con BadJetlag de Jarmusch y CG Cinema de Gillibert. Richard Bolger de Irlanda y Conor Barry de Hail Mary coprodujeron. La película también fue respaldada por Fís Éireann/ Screen Ireland y recibió financiamiento de capital del cine inutil.

Mubi distribuirá la película teatralmente en América del Norte, América Latina, el Reino Unido, Irlanda, Benelux, Turquía e India. Cinéart lo lanzará en Benelux en colaboración con Mubi.