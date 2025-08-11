Cate Blanchett en las notas de ‘Descargo de responsabilidad’, Cameo de ‘Juego de calamar’

Cate Blanchett no es ajeno a interpretar a mujeres complicadas e incomprendidas. Pero en Apple TV+»Descargo de responsabilidad«,» La serie de siete partes de Alfonso Cuaron sobre un documentalista cuyos secretos más profundos y oscuros salen a la luz en una novela escrita por una narradora poco confiable, el dos veces ganador del Premio de la Academia, y ahora el tres veces nominado de Emmy, tuvo la tarea de encarnar a una mujer que pierde el control de su propia historia.

«El desafío para mí, y supongo que la realidad dolorosa fue que cuando interpretas a un personaje central en una narración, invitas a una audiencia que no necesariamente tiene empatía contigo, pero los invitas al punto de vista de tu personaje», dice Blanchett desde su casa en Londres. El «descargo de responsabilidad» fue la «antítesis» de esa sabiduría convencional, lo que obligó a Blanchett a sentarse en los juicios rápidos de otros sobre su personaje, Catherine Ravenscroft, hasta que finalmente reclama su historia en el desgarrador final.

«Yo, como actor y como personaje, me pusieron dentro de una caja muy pequeña que lentamente tenía el aire exprimido hasta que finalmente pude hablar», explica Blanchett. «Alfonso tiene un juicio impecable, pero hubo una conversación en un momento en que una cierta escena no iba a estar en la edición final. Y dije: ‘Creo que es realmente importante que la gente escuche esa perspectiva, porque les hemos pedido que se sentaran a través del silencio de Catherine. Tiene que decir por qué no habló. De lo contrario, estamos robando a la audiencia de la parada completa». «».

En el apogeo de la pandemia Covid-19, Cuarón se acercó a Blanchett sobre la colaboración en una adaptación de la novela de Renée Knight en 2015, que había leído antes de hacer «Roma». Se expandiría a siete episodios, o, como le gusta decir al cineasta, siete «capítulos». Después de firmar como estrella y productor ejecutivo, Blanchett se involucró mucho en cada paso de la producción. Pero, al igual que la audiencia, el actor se encontró con su «propios juicios inmediatos de las motivaciones de los personajes».

«Alfonso estaba realmente comprometido en el hecho de que existe esta guerra en este momento, y se siente como una batalla, en realidad, para una verdad singular, que creo que es un ejercicio realmente peligroso y bastante inútil, porque la verdad es una cosa tan compleja», dice Blanchett. «Todos sabemos que está compuesto por tantas perspectivas diferentes, y las que nos apoyamos son a menudo las más predigeradas y pre-masticadas que son realmente fáciles de tragar y de alguna manera nos hacen sentir como si somos buenas personas y los guardianes de todo conocimiento y moralidad. No nos gustan esas verdades que nos hacen sentir incómodos con nosotros mismos».

Cate Blanchett como Catherine Ravenscroft en «Descargo de responsabilidad»

Cortesía de Apple TV+

«Descargo de responsabilidad» obliga específicamente a los espectadores a enfrentar sus propios prejuicios y la vilipendio cultural de las llamadas mujeres «malas». «Creo que si regresas y lo miras por segunda vez, hay una imagen cruda de Catherine que la gente se estaba reuniendo para ellos mismos que no tenían mucho que ver con quién era o qué hizo, o el impacto que estaba teniendo en la habitación», dice Blanchett.

La verdad se escondía a la vista. Durante los primeros seis episodios, los espectadores se hicieron creer que Catherine, mientras estaba de vacaciones en Italia años antes, había iniciado un asunto absorbido por un extraño de 19 años llamado Jonathan (Louis Partridge), quien finalmente murió después de salvar al pequeño hijo de Catherine de ahogarse en el océano.

En el final, Catherine finalmente confronta al padre de Jonathan, Stephen (Kevin Kline), cuya difunta esposa, Nancy (Lesley Manville), había escrito la novela basada en una falsa percepción de los últimos días de su hijo. Pero lo que realmente sucedió fue que la noche anterior a su muerte, Jonathan había entrado en la habitación de hotel de Catherine, la obligó a posar para fotografías desnudas y luego la agredió sexualmente violentamente.

«Creo que saber que te movías y desactivaste los juicios a menudo insistentes de una audiencia sobre lo que había sucedido fue un gran alivio», dice Blanchett, quien recuerda sentirse notablemente más ligero después de disparar ese monólogo extendido de 40 páginas, todo en una sola toma.

El devastador giro final fue un secreto que Blanchett luchó para mantener, incluso si se hizo imposible. «Hay muchas conversaciones tangenciales que me hubiera encantado haber tenido sobre lo que sucede cuando te sientas con abuso, y las diferentes formas en que las personas entierran esto [trauma]», Dice ella.» El coraje que aún se necesita en la actualidad de ponerse de pie y decirlo, incluso después de haber estado sentado en esa vergüenza, y la vergüenza concomitante que viene para las personas que son víctimas de abuso, siento que hubiera sido genial usar la serie de una manera como un Pad de lanzamiento para hablar sobre esas cosas. No puedes hacer que eso suceda, pero he tenido muchas personas que me detienen en el supermercado proverbial para hablar de eso «.

Si bien es más reconocida por encabezar películas, Blanchett dice que está «absolutamente» buscando aventurarse más en la televisión. En 2020, obtuvo sus dos primeras nominaciones al Emmy para la «Sra. América» de FX, como actor y productor. Después de haber participado activamente en el desarrollo de un espectáculo, ahora está «particularmente interesada» para unirse a una serie «que está completamente formada».

Blanchett puede obtener su deseo más temprano que tarde. El año pasado, filmó un cameo de alto secreto para el Escena final del «Juego de calamares» de Netflix En el que interpretó a una reclutadora estadounidense sin nombre que el líder (Lee Byung-Hun) reconoce y ve jugar a Ddakji con un hombre sin hogar en un callejón. La oferta «salió de la nada», y Blanchett recibió poco contexto.

«Debido a que es una serie de culto y estaban filmando en Los Ángeles de todos los lugares, todos estaban en una base de necesidad de saber», recuerda. Ella ni siquiera hizo un ajuste de disfraces; La producción le pidió que trajera su propio traje. «Tengo un par de guiones gráficos. Tenía que [learn to] Juega el juego muy rápido. Tuve que practicar y practicar. Sabía que había cuatro o cinco configuraciones que iban a hacer, y sabía lo que necesitaban de cada disparo, y luego me dieron los lados. Pero fue uno de los trabajos más misteriosos «.

El lanzamiento sorpresa de una estrella de cine del calibre de Blanchett sugiere que Netflix está explorando nuevas formas de mantener viva la IP. ¿Esto significa que está abierta a liderar un posible spin-off en inglés o secuela de «Juego de calamar«?

«Estoy muy abierto a cualquier cosa», dice Blanchett, recostado en su silla con una sonrisa. «Y en un mundo que es tan bellamente, mágicamente creado así, seguro. Son increíbles constructores del mundo, y esa serie se ha comido vivo. No creo que haya un rincón del mundo que no haya tocado de alguna manera».

Si bien se ha especulado que David Fincher, el director de «The Curious Case of Benjamin Button» de Blanchett, ha lanzado una serie en inglés ambientada en el universo del «juego de calamares», Blanchett no tiene una respuesta. «Quiero decir, me encantaría volver a trabajar con David. Han pasado años. Pero no, no sé nada más que tú. No estoy siendo tímido. Realmente no lo hago».

A lo largo de su carrera, Blanchett insiste en que siempre ha estado más interesada en elegir sus diversos colaboradores que interpretar un tipo específico de personaje, y «descargo de responsabilidad» no fue diferente. «Supongo que es por eso que he interpretado a los personajes grandes y pequeños en muchos géneros diferentes», dice ella. «Es más acceso a diferentes audiencias en la que estoy realmente interesado, porque atrapas a una audiencia en un ritmo diferente cuando están en casa mirando algo, o cuando están en el tren viendo algo en una pantalla más pequeña, o cuando han venido al teatro. Al final, lo que busco es esa conexión diferente con ellos».