Cate Blanchett asociando con Alice Birch en ‘Sweetsick’


Cate Blanchett protagonizará «Sweetsick», una nueva película sobre una mujer que tiene la capacidad de ver lo que la gente necesita más en la vida.

Alice Birch Escribirá y dirigirá en su debut como director. Ella es mejor conocida por escribir «Lady Macbeth» y por adaptar las novelas de Sally Rooney «Normal People» y «Conversations with Friends» en miniserías aclamadas. Fotos de Searchlight está respaldando «Sweetsick», que disparará este otoño en el Reino Unido y Grecia.

«No podría estar más emocionado de hacer mi función de debut como director con un equipo tan extraordinario de cineastas y colaboradores», dijo Birch en un comunicado. «Tener el Cate Blanchett sin igual en el centro es emocionante».

«Sweetsick» sigue a una mujer mercurial (Blanchett) con un «regalo extraño y penetrante» antes mencionado mientras se dirige a un viaje a casa. El resto del elenco se anunciará en breve.

La película está siendo producida por Tessa Ross, Juliette Howell y Theo Barrowclough de House Productions junto a Blanchett y su Banner de películas sucias. Lee Groombridge también producirá. Film4 será productor ejecutivo y cofinance.

«Todos somos muy creyentes en Alice Birch y ha sido maravilloso ver que el fantástico equipo que ha reunido a su alrededor, sobre todo el increíble Cate, se siente de la misma manera, todo atraído por su audaz y hermosa visión», dijo Ross en un comunicado.

Blanchett ha ganado dos Oscar por «Blue Valentine» y «The Aviator». Sus otros créditos importantes incluyen «Notas sobre un escándalo», «No estoy allí», «Carol» y «Tár». Birch obtuvo un premio WGA por su trabajo en ‘Sucesión’. Sus créditos de guiones adicionales incluyen «The Wonder» y «Mothering Sunday».

Blanchett está representado por CAA y Birch por UTA, Davis Law Group y Giles Smart en United Agents.

El vicepresidente de desarrollo y producción de Searchlight, Pete Spencer y el ejecutivo creativo Cameron Chidsey, supervisan el proyecto para la etiqueta independiente, informando a los jefes de producción y desarrollo Katie Goodson-Thomas y Dantram Nguyen. Farhana Bhula, directora de Film4 y Alice Whittemore, una ejecutiva de desarrollo y producción, supervisa el proyecto para Film4. Farhana Bhula es una productora ejecutiva de Film4, y Zoe Edwards, Harry Dixon y James Green son productores ejecutivos de House Productions.



