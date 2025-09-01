Las estrellas salieron en vigor para celebrar el 82 Festival de Cine de Venecia con Armani Beauty el viernes por la noche.

El patrocinador oficial del festival organizó su evento anual el viernes por la noche, esta vez eligiendo uno de los edificios más grandes e históricos de la ciudad. Junto a los embajadores de la marca de belleza Armani Cate BlanchettAaron Taylor-Johnson, sadie fregadero, Nathalie Emmanuel y Madisin Rian, otros asistentes notables incluyeron a Sofia Carson, Leslie Bibb, Rashida Jones, Keith Powers, Emilia Jones, Shailene Woodley, Rosie Huntington-Whwhwh 3 Silvestre, Clara Galle, Julio Pena, Clara Luciani, Greta Ferro, Romana Vegano y Emanuela Fanelli.

Si bien algunos de estos talentos habían hecho el viaje para las festividades de Armani, otros también tienen películas en Venecia, en particular Blanchett, que presenta la próxima característica de Jim Jarmusch «Padre Madre Hermana Hermana» en competencia, y Woodley, que está en el Lido con la «Motor City» de Potsy Ponciroli.

El histórico Palacio de Dogle, la obra maestra de arquitectura gótica que se remonta al siglo IX y anteriormente fue la sede del gobierno veneciano, fue anfitrión de A-listers de todo el mundo del cine y la moda. Richard Pinabel le dijo Variedad que el evento había sido una empresa ambiciosa que requería algún trabajo de renovación en el lugar antiguo.

Belleza Armani

Sentados a través de una enorme mesa de banquetes decorada con lirios blancos de la paz, los invitados fueron tratados con un menú refrescantemente original que consistía en una terrina mediterránea, raviolo de queso burrata con estofado de mariscos y orégano y lubina con pistola con estofado de salsa de pistachio, seguido por un desierto con melocotón, limón y lemón y litchi.

Si bien el clima en Venecia ha sido caótico y a veces torrencial desde el comienzo del festival, la cena de belleza de Armani se salvó de la lluvia, lo que permitió a los invitados mezclarse en el lugar histórico y posar para los fotógrafos.

Armani ha servido como patrocinador oficial de belleza del Festival Internacional de Cine de Venecia desde 2018 y también tiene relaciones con los festivales de Berlín y San Sebastián.

Rashida Jones, Leslie Bibb

Nathalie Emmanuel, Madisin Rian