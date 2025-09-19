Cataluña cuenta con un nuevo talento llamativo

Casi una década de Carla SimónEl sorprendente «Summer 1993», que acumuló tres premios Goya, cinco premios Gaudí, ganó el mejor primer largometraje en Berlín, y el Golden Biznaga en Málaga, Catalonia, continúa demostrando ser una exportación de talento europea líder. Simón ganó el codiciado oso dorado con su segundo año «Alcarrás» en 2022 y, solo un año después, otra producción catalana hizo olas en Berlín, con el debut de Estibaliz Urresola Solaguren «20,000 especies de abejas» ganando el oso plateado para la mejor actuación líder.

Simón cambió a Berlín por Cannes este año, donde «Romería» jugó en competencia junto con otra producción catalana significativa en «Sirât» de Oliver Laxe. Este último ganó el Premio del Jurado ex-Aequo, aseguró la distribución de los Estados Unidos por el principal potencia de Neon, y recientemente ha sido seleccionada como la entrada de España para la mejor película internacional Oscar. Pero, aunque el talento catalán joven establecido continúa aumentando, 2025 trajo una nueva cosecha de directores para ver.

La producción catalana de Lucía Aleinar Iglesias «Forastera» acaba de ganar el Premio Fipresci por los cineastas emergentes en Toronto, y se une a los recientes debut exitosos como «Sordas» de Eva Libertad, que ganó el Premio de la Audiencia en Berlín y «Fury» de Gemma Blasco, que ganó tres principales premios en Málaga. Tal éxito señala una nueva generación de cineastas, muchos abiertamente inspirados en Simón.

Clara Serrano Llorens, directora de «La edad inminente», le dice Variedad Ella tuvo «suerte de tener tutores increíbles como Simón en la prestigiosa Universidad Pompeu Fabra, donde conoció a sus compañeros colaboradores en Col·Lectiu Vigília. «Ver otras películas que surgen de los proyectos de grado final hace que parezca que también puede ser una posibilidad para usted y sus colegas», agrega. «Eso fue algo que nos ayudó mucho, teniendo referencias que vinieron del mismo lugar».

El miembro colectivo Pau Vall Capdet, quien es el productor y director de fotografía detrás de la entrada de San Sebastián, se hace eco de su colaborador. «No es una escuela de cine convencional. Hemos tenido una libertad creativa completa y no tuvimos que pasar por el proceso tradicional de lanzar dentro de la universidad. Fue un proceso más creativo enriquecedor, y no tuvimos la presión de tener que tener éxito o hacer algo que gane dinero. Como una institución pública, quieren que los estudiantes hicieran lo que quieren hacer. Eso significa muchos recursos y explica que tantas películas interesantes pueden salir.

«Forastera» cortesía de Tiff

El director de «Fury», Blasco, es otro para alabar las referencias que han allanado el camino para esta nueva generación. Ella dice Variedad que es «claro» cómo «Cataluña tiene un músculo industrial y cultural muy fuerte en la industria del cine» y está desarrollando «una cosecha de directores que han tenido [strong] modelos a seguir. «

«Siento que estamos cuidando mucho las películas desde el comienzo del proceso de desarrollo», continúa. «Encontrar mentores, personas que nos acompañarán durante todo el proceso, ayudándose unos a otros … y una cosa muy importante: nos cuidamos mucho al elegir a quién queremos producir nuestra película. Hay una generación de productores, en su mayoría muy jóvenes, que cuidan mucho y apoyan a los directores de debut, y esa forma de trabajar se refleja en los resultados de la película. En mi caso, fue Mireia Graell de Ringo Media». «.

Blasco se hace eco de Capdet al decir que es «notable» cuánta libertad creativa hay actualmente en Cataluña. «Están surgiendo debut muy diferentes, donde cada director puede explorar su propia perspectiva, con sus propias particularidades, sin la presión de tener que adaptarse a un molde específico. Creo que es una muy buena señal de dónde estamos como una industria catalana».

«Es un momento realmente maravilloso, y creo que un elemento clave para todas estas películas interesantes que salen de Cataluña es que la financiación ha aumentado», agrega Capdet. «Las personas que en realidad no tenían acceso antes ahora tienen más probabilidades de poder financiar sus películas, incluso si lleva algunos años. Nuestro fondo de cine ya es un ejemplo global; funciona incluso para películas muy pequeñas como las nuestras. El éxito realmente depende del apoyo de las industrias públicas».

Blasco también elogió el continuo apoyo institucional de Cataluña, diciendo que la región tiene «un fuerte compromiso con el cine independiente». «Me siento privilegiado de ser elegible para estas opciones de financiamiento».

Iglesias cree el éxito de Películas catalán proviene de la especificidad. «Estas películas se destacan porque nos llevan a través de historias con intención y a través de una perspectiva específica», agrega. «Creo que el público aprecia eso. Cataluña realmente defiende el talento diverso, y lo ves en cuán diferentes son las películas que están saliendo».

El director de «Forastera» elogió a su equipo catalán, como los productores Marta Cruañas, Ari Dot y Tono Folguera, y el director de fotografía Agnès Piqué Corbera. «No puedo hablar de mí mismo como director catalán porque soy de Madrid, pero me he sentido muy bienvenido por la comunidad cinematográfica catalana, y es muy emocionante ver la variedad de voces provenientes de esta generación de artistas».

Si bien 2025 todavía está en marcha en términos de fortalecer la posición de exportación de talentos de Cataluña, 2026 ya parece prometedor en términos de continuar esta tradición de nuevo talento, especialmente talento femenino, de ver. Las películas en la tubería incluyen las primeras características de Irene Moray, ganadora de Goya, en «Sealskin» y el seguimiento de Júlia de Paz a su debut ganador de Málaga «Ama» en «The Good Daughter».