Catálogos de Doc Paul McCartney’s Wings años

Es la causa de Alas Algo que realmente necesita ser … evangelizado? Aparentemente así. Cuando «hombre en la carrera», un documental sobre Paul McCartneyEl período de las décadas de 1970 de la década de 1970, tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Telluride durante el fin de semana, se podía escuchar a los clientes hablar sobre qué revelación era que generó tanta buena música a raíz de los Beatles‘Breakup, como si no hubiera seguido siendo uno de los artistas más grandes del mundo a lo largo de la década posterior. Entonces, tal vez haya algún deseo de una mayor reivindicación que haya llevado a McCartney a escribir un libro sobre esos años (saliendo en el otoño), así como el producto ejecutivo de esto. Morgan Neville-Lo DOC dirigido (presionando los teatros seleccionados y luego Prime Video el próximo año).

Tal vez todos los que vendieron el período posterior a Beatles de McCartney anteriormente tienen sus razones para poner las anteojeras, incluso ante ese inevitable un monstruo. «Era un John Guy», dijo un entusiasta de más de 70 asistentes al festival, como si esa fuera una explicación completamente razonable para una inmunidad de 50 años a los encantos de «Jet» y «Let Me Roll It». O tal vez solo se quita el avance de la vejez de estar de acuerdo con la sabiduría de los sabios, que no es una tontería … El amor no es tonto … El amor no es tonto en absoluto.

«Man on the Run» es muy divertido de ver, si aún no estás tan casado con tu copia desgastada de «Plastic Ono Band» que no puedes reconocer lo obvio: si no hubiera habido 1960 (imagine que no hay Beatles, es fácil si lo intentas), McCartney tendría que ser una vez que sea uno de los principales artesanías de los principales artesanos de 20th Century Pop, incluso si es un punto de partida, incluso si es un punto de partida. Con eso ya como un hecho para muchos de nosotros, la película de Morgan Neville sirve como una espléndida máquina de discos, ofreciendo clips de fuego rápido que te sonarán de nuevo con la rapidez con que las sinapsis de McCartney estaban disparando en ingenioso golpe tras golpe.

Sin embargo, lo que no es es revelador. Si hay cosas frescas que se revelan sobre McCartney (y su puerta giratoria de los miembros de la banda) en la década de 1970, presumiblemente se están guardando para el libro de otoño («Wings: The Story of a Band on the Run»), donde los matices en la historia pueden tener más de una foto en 576 páginas que en el slam-bang 115 minutos de esta película. La película de Neville probablemente está dirigida más a los viejos de buen clima que tienen recuerdos bastante curiosos del trabajo de los años 70 de McCartney, y/o en los jóvenes que aún no lo han encontrado en primer lugar, que para Beatcore Beatlemaniacs con la esperanza de que esta sea una oportunidad principal para abrir la puerta y dejarnos (más allá).

El ritmo implacable podría ser más fácil de tomar si la audiencia tuviera la satisfacción de tener a McCartney en cámara para sus entrevistas. «Man on the Run» es parte de una creciente epidemia de documentales del espectáculo en los que las entrevistas tienen lugar solo en voz en off, y no ver que la estrella se siente a una charla se sienta profundamente, dado que la audiencia podría estar ansiosa por enfrentar el tiempo con una de las personalidades más avanzadas del entretenimiento. La riqueza de las delicias de archivo es innegable, pero no a expensas de sentir que estamos recibiendo una visita real y no solo una llamada telefónica con McCartney.

El poder de la cara de McCartney es evidente justo al principio, cuando se está retirando al campo a fines de la ruptura de los Fabs y enterrar esa cara de bebé de 27 años detrás de una barba. After One Woodsy, en su mayoría álbum acústico bajo su propio nombre («McCartney» de 1970) y uno más producido como un dúo como un dúo con Linda («Ram», sigue siendo su pico para algunos fanáticos), tiene la necesidad de ser parte de una banda nuevamente, aunque una banda donde nadie perjudicará demasiado en sus tendencias de la autora. Los cambios de personal comienzan casi de inmediato, y Wings se reduce a un trío, con Denny Laine como la tercera rueda eternamente útil, en el momento del disco «Band on the Run», uno de los álbumes de rock de la década de 1970.

Una cosa en la que los fanáticos de Hardcore aún no están en desacuerdo es una pregunta muy básica: fue formar alas (o formar las muchas versiones sucesivas de las alas) incluso una buena idea para que McCartney saliera de los Beatles, o una innecesaria que tuvo algunos resultados espectaculares. Podrías hacer un argumento sólido de cualquier manera. «Man on the Run» aborda al menos fugazmente los impulsos conflictivos que llevan a un obvio monstruo de control a rodearse de una camarilla de compañeros de viaje, sin traer a nadie que contara como una centésima de una centésima Lennon en términos de aportes creativos. Sin embargo, si McCartney creía que acreditar (si apenas compensan) los miembros de su banda, como iguales, encendieron un fuego bajo él, y si obtuvo discos tan grandes como «1985» y «con un poco de suerte», junto con algunas giras excelentes y vigorosas.

Wings era una banda donde el centro podía sostener, pero no mucho más podría. Credit McCartney por dejar que las voces de sus antiguos compañeros también se escuchen en «Man on the Run», y no siempre de una manera completamente complementaria. El hecho es que McCartney tenía un sentido fantástico para recoger jugadores increíbles. La carrera de McCartney continuó sin cesar cuando Wings se vino abajo, y el documento mostró clips de su video «Coming Up», incluso cuando los miembros de la banda dicen que no sabían que iba a hacer bricolaje nuevamente. La estrella tiene una explicación lo suficientemente decente para eso aquí, diciendo que mientras pasaba algún tiempo en una cárcel japonesa para un busto de marihuana que eludía lo que habría sido la gira final de Wings, tuvo tiempo de preguntarse si ese status quo realmente necesitaba continuar.

El otro punto final para la película es la muerte de John Lennon. El conocido «Drag, ¿no?» La respuesta a eso fue vista como excesivamente informal, pero Sean Ono Lennon es traído como testigo experto (en voz en off, por supuesto) para defender a McCartney en estado de shock en ese momento. Y es encantador que Neville trajo a alguien tan calificado para exonerarlo básicamente por algo que nunca debería haberse convertido en un problema.

Pero al final, en su prisa, la película todavía no ha tenido un punto de vista sobre si McCartney realmente superó su busto con Lennon con un poco de ayuda de sus amigos de Wings, o si formar una banda fue incidental para superar cualquier persistente ansiedad por separación. Neville no necesariamente pensó que ese era su dilema para resolver, y veremos si el propio McCartney intenta descifrarlo en el próximo libro.