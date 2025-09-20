Cat Animation ‘Scotty’ adquirido por Skyline Media, Bows en Busan Market

Vietnam Skyline Media Mostrará su última adquisición, la función animada «Escocés”, En el mercado asiático de contenido y cine en Busan.

La animación familiar se centra en la asociación entre Scotty, un felino sin hogar, y Katie, un gato domesticado, mientras navegan por los obstáculos mientras buscan el hogar. El proyecto requirió seis años de desarrollo e involucró a más de 300 artistas en su creación.

El talento de voz incluye a Penélope Rawlins, conocido por «Peppa Pig Tales», junto con William Hope («Aliens»), Stuart Milligan («Wonder Woman 1984»), Dario Coates («You») y Jessica Preddy («Greta»).

«Scotty» se une a una colección más amplia de títulos que Skyline se presentará en ACFM, que van desde el horror y el thriller hasta los proyectos de delito cibernético y de comedia negra.

Skyline se ha posicionado como un jugador clave en la distribución del contenido del sudeste asiático, manejando más de 800 títulos globales para la liberación vietnamita, al tiempo que representa más de 150 producciones regionales para ventas internacionales en más de 50 territorios.

La reciente pizarra de la compañía incluye «The Ancestral Home» de Huynh Lap, la película espiritual más taquillera de Vietnam de todos los tiempos; «La verdadera hermana» de Khuong Ngoc, uno de los dramas familiares más grandes de Vietnam de 2024; «The Fatal Dealz», el primer thriller de Vietnam se centró en el fraude de alta tecnología y IA; «Géminis», la primera película de terror de Vietnam se centró en gemelos en el útero; «The Silent Game», un thriller que explora la vergüenza corporal y los peligros de las redes sociales; «La novia», una coproducción de Tailandia-Vietnam sobre un vestido de novia embrujado; «Decapitar», una característica de horror camboyano sobre un espíritu ancestral que amenaza a las generaciones de una familia; y «Hoang Thuy Linh: Vietnamita Concert Film», documentando la actuación que define la carrera de la sensación pop conocida a nivel mundial por su éxito viral «See Tình».

El mercado se ejecuta del 20 al 23 de septiembre en las instalaciones de Busan en Bexco.