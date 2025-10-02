Castrol trae fórmula de carreras a la calle

Yakarta, Viva – El mercado de lubricantes de moto en Indonesia continúa creciendo junto con el creciente número de usuarios de motocicletas con gran capacidad. Este segmento no solo requiere mantenimiento regular, sino también lubricantes que pueden responder demandas de alto rendimiento en diversas condiciones de la carretera. Ver estas necesidades, Castrol Indonesia lanzó oficialmente Castrol Power1 Ultimate Superbike 10W-50, aceite sintético completo diseñado específicamente para motocicletas por encima de 250 cc.

Este nuevo producto conlleva la tecnología de fórmula de carrera de carreras 5 en 1, que se afirma que proporciona ventajas a cinco aspectos principales: aceleración, protección del motor, rendimiento duradero, comodidad de conducción y control de temperatura del motor. La fórmula se desarrolló a partir de ésteres, materiales que se utilizan ampliamente en lubricantes de alto rendimiento porque pueden reducir la fricción y extender la vida útil del motor.

Según Enjelita Jahja, presidente presidente de Castrol Indonesia, este lubricante ha pasado por una serie de pruebas globales para dirigir las pruebas dirigidas por parte de grandes usuarios de motocicletas en Indonesia. «Hasta 20 usuarios dijeron que estaban satisfechos con el aumento de la aceleración y el rendimiento del motor que se mantuvo estable a pesar de los viajes largos», dijo en Yakarta recientemente.

Castrol también realizó una prueba de carretera al involucrar a los activistas automotrices Raka Pranaya. Viajó a través de Java hasta más de 3.000 kilómetros usando dos motocicletas, Kawasaki ZX636 y Kawasaki Versys 650. Raka dijo que una de las ventajas que consideraban el cambio de engranaje más suave y la temperatura más estable del motor, especialmente cuando se cruza el carril largo en la región de Ciamis.

No solo probada en las calles, esta tecnología de lubricante también se ha utilizado en un prestigioso evento de carreras. Se sabe que Castrol es un socio técnico para tres equipos MotoGP, uno de los cuales es LCR Honda. Se dice que el uso en la ruta internacional de carreras es evidencia de la fiabilidad de la tecnología de fórmula de Esther de carreras frente a altas temperaturas y un rendimiento extremo.

Johann Zarco, un corredor del equipo de castrol de Honda LCR MotoGP, dijo que este petróleo proporciona una estabilidad y potencia óptimas para el motor al exigir una dosis. Eso, según él, permite que la tecnología de carreras se aplique directamente al uso diario.

Castrol Power1 Ultimate Superbike 10W-50 ahora está comenzando a estar disponible en grandes talleres especializados en motocicletas en varias ciudades principales, incluidas Jabodetabek, Bandung y Surabaya. La presencia de este producto está destinada a responder a las necesidades de los propietarios de superbike que buscan lubricantes de alto rendimiento, tanto para giras de larga distancia como para uso diario.