Castigo más estricto para los autores de explosiones; enviará un mensaje al mundo: Shah







El Ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, dijo el jueves que los responsables del Explosión del Fuerte Rojo de Delhi se enfrentaría al castigo más severo, enviando un mensaje claro al mundo de que nadie debería atreverse a llevar a cabo un ataque así nuevamente, informó el PTI.

Amit Shah hizo las declaraciones a través de un enlace de video mientras inauguraba la escuela Shri Motibhai R Chaudhary Sagar Sainik y la planta orgánica Sagar en la aldea de Boriyavi en el distrito de Mehsana, Gujarat.

Su visita prevista al estado fue cancelada tras la explosión cerca del Fuerte Rojo el lunes por la noche, que se cobró 13 vidas.

«Todos los que cometieron este acto cobarde, y quienes están detrás de él, serán llevados ante la ley y recibirán el castigo más estricto posible. El Gobierno de la India y el Ministerio del Interior están totalmente comprometidos a garantizar esto», dijo Shah, según un comunicado oficial, según el PTI.

También expresó su más sentido pésame a las familias de las víctimas.

Bajo el liderazgo del primer ministro Modi, el mundo entero ha reconocido la lucha de la India contra el terrorismo durante los últimos 11 años, y el primer ministro está a la vanguardia para liderar esta lucha a nivel mundial, dijo.

«Primer ministro Narendra Modi«La decisión de garantizar un castigo estricto para todos los responsables de este acto terrorista definitivamente se cumplirá», dijo Shah, según la Oficina de Información de Prensa.

Añadió que el castigo a los perpetradores “enviaría un mensaje al mundo de que nadie debería atreverse a pensar siquiera en un ataque de este tipo en nuestro país”.

Shah afirmó además que, bajo el liderazgo de Modi, el mundo había reconocido la lucha de la India contra el terrorismo durante los últimos 11 años, y el Primer Ministro había desempeñado un papel de liderazgo a nivel mundial.

Originalmente estaba previsto que el Ministro del Interior visitara Ahmedabad para inaugurar una feria del libro y luego asistir a la función de inauguración de la Escuela Sainik y la Planta Orgánica Sagar de Dudhsagar Dairy, pero la visita se canceló debido al coche de alta intensidad. explosión en la capital, informó la agencia de noticias.

Amit Shah visitaría Gujarat el jueves para inaugurar una feria del libro en Ahmedabad y luego asistiría a la función de inauguración de la Escuela Sainik y la Planta Orgánica Sagar de Dudhsagar Dairy. Sin embargo, su visita fue cancelada tras la explosión de un coche de alta intensidad en la capital nacional que mató al menos a 13 personas.

(con entradas PTI)





