Castigo de la NFL para la estrella de los Dolphins por la ‘falta de respeto’ de Josh Allen

El billetes de búfalo intentará recuperarse de una derrota desmoralizadora la semana pasada ante los Miami Dolphins por 3-7, un partido en el que nunca fueron competitivos. no lograr anotar en absoluto tres cuartos en camino a una derrota 30-13.

Los Bills 6-3 reciben al líder de la NFC Sur Bucaneros de la Bahía de Tampatambién 6-3, en lo que sin duda es el partido más importante de la temporada para Buffalo hasta el momento, un partido que será televisado a la mayor parte del país por CBS Sports en el horario del este del domingo a la 1 p.m.

Como si el marcador final no fuera lo suficientemente humillante, el mariscal de campo de los Bills, Josh Allen, tres veces seleccionado al Pro Bowl y actual Jugador Más Valioso de la NFL, sufrió lo que los oficiales durante el juego decidieron que era un estallido de falta de respeto por parte de un ala defensiva de los Dolphins, en una captura de cinco yardas tarde en el cuarto trimestre.

Chubb recibe un penalti tras el despido de Allen

Los funcionarios lanzaron una bandera por conducta antideportiva un dos veces Pro Bowler de Miamiala defensiva Bradley Chubb. Específicamente, la infracción que provocó la penalización de 15 yardas a Chubb se consideró una burla.

La llamada fue controvertida, porque en ningún momento Chubb pareció decirle nada a Allen ni hacer ningún gesto hacia él. Quizás como resultado, la NFL determinó que la conducta de Chubb (que los oficiales del juego sintieron que merecía una penalización que preparó el escenario para el pase de touchdown de 26 yardas de Allen al ala cerrada novato Jackson Hawes en la siguiente jugada) tampoco merece un castigo financiero.

como su primera pena de burla La conducta de Chubb podría haberle costado $11,593, una cantidad determinada por el acuerdo de negociación colectiva de la NFL.

La decisión de la NFL de permitir que Chubb se quedara con su dinero no significa necesariamente que los funcionarios de la liga no estuvieran de acuerdo con la decisión tomada en el campo. Pero el Reseñas de la Oficina de Operaciones de la NFL todas las jugadas, estén marcadas o no, y decide de forma independiente cuáles merecen una acción disciplinaria en forma de multas.

Los funcionarios exigen que los jugadores respeten a los oponentes

Entonces, ¿cuál fue la ofensiva de Chubb? En lugar de rodar hacia un lado y alejarse de Allen, el veterano de siete años se arrastró hacia adelante moviendo su cuerpo directamente sobre la cara de Allen.

«Se arrastró con el brazo extendido sobre Allen, arrastrando su entrepierna a través de Allen, incluyendo su cara. Si su entrepierna no tocó a Allen, Chubb ciertamente le dio a Allen un buen vistazo», escribió el experto en reglas de la NFL, Mark Schultz, explicando la penalización. para el sitio Cebras de fútbol.

«Los oficiales siempre dicen a los jugadores que ‘rueden’ sobre otros jugadores y luego ‘usen el suelo’ para volver a ponerse de pie. Esto no sucedió», continuó Schultz, y agregó que la NFL exige que los jugadores se abstengan de «actos que le falten el respeto al oponente».

En este caso, “los funcionarios consideraron que las acciones de Chubb eran irrespetuosas y la bandera ondeó”.

Chubb’s evita la sexta multa de su carrera

La NFL no siempre ha sido tan misericordiosa con Chubb. De hecho, el antiguo estado de Carolina del Norte Wolfpack todo americano ha sido multado cinco veces en su carrera y el monto total desembolsado por Chubb en $72,015.

Allen y Chubb también han estado vinculados durante mucho tiempo de otra manera. En el draft de la NFL 2018el Broncos de Denver seleccionó a Chubb con la quinta selección general.

Sólo dos selecciones después, los Bills seleccionaron a Allen procedente de Wyoming, donde en 2016 lanzó la mayor cantidad de pases de touchdown en la Conferencia Mountain West con 28, pero también la mayor cantidad de intercepciones con 15.

La racha de títulos divisionales de los Bills está en riesgo

El entonces mariscal de campo del Salón de la Fama del gerente general de los Broncos John Elway dijo más tarde que redactar a Chubb sobre Allen fue «probablemente mi mayor error de mis días de GM, fue no elegir a Josh».

La selección general número uno en 2018 fue para el marrones de cleveland quien tomó al mariscal de campo de Oklahoma, Baker Mayfield, ahora el mariscal de campo de Tampa Bay que intentará poner freno a las esperanzas de Buffalo de ganar la AFC Este esta temporada.

Según un modelo estadístico creado por El Atléticouna derrota ante los Bucs el domingo reduce las posibilidades de Buffalo de conseguir un sexto título divisional consecutivo a sólo el cinco por ciento.