Casta como prisma para imágenes







No he leído mejores líneas para explicar la casta como un poema por Akhil Katyal, titulado Licencia poética, extraída así: un día, cuando tenía / unos diez o doce / le preguntó a su madre / «¿Cuál es mi casta? … La madre se levantó / en el medio de su cena /» beta, si no lo sabe ahora / debe ser superior «.

Parafraseo las líneas anteriores para el director Neeraj Ghaywan, entrevistándolo ante una audiencia en vivo en Varanasi, poco después de la proyección de su película, en casa, a casa en la casta como un punto ciego en Urbane India.

Considerar No cinePrincipalmente un medio urbano que, durante más de un siglo: puede contar con sus dedos, los principales cineastas/películas que emplean a la casta como conflicto en su historia, mientras que sigue siendo tan central para la sociedad, de ahí la política india.

Para promover su caso sobre la ceguera de la casta, Ghaywan señala la popular serie, Panchayat: «Se trata de un pueblo, donde todos, en toda la aldea, son de la casta superior.

«El programa está hecho por TVF. La mayoría de los cuales son ex alumnos [from towns like Banaras]. Son muy famosos. Y han realizado 300-400 espectáculos, en no uno de ellos, ¿encontrará un [character from the] Categoría Vanchit (marginado).

Tal vez encuentres uno, dos o pocos, no lo sé. Las excepciones simplemente enmarcan la regla.

Un quieta del drama

La película de Ghaywan, en casa, encabezada como la entrada de India a los Oscar, se encuentra en una aldea del norte de la India. Su personaje principal, Chandan (Vishal Jethwa) es una casta Dalit/Programada. Continúa con Kumar por su apellido.

Que es un apellido de casta neutral. Que, durante décadas, habrías notado, incluso héroes en BollywoodTanto en pantalla como fuera de pantalla, habían adoptado.

Mientras proyectaba sus protagonistas, Jethwa, Ishaan Khatter, Ghaywan me dice que estaba claro: «Eres un gran actor, pero eso no me impresiona. No se trata de líneas/acentos.

«Hay innumerables shoaibs (el carácter de Khatter) y los chandanes, para que tengas una responsabilidad moral. Tienes que convertirte en ellos, a través de una experiencia vivida, y demostrar que estás calificado [for the job]. «

Como referencia, Ghaywan le entregó una copia de la aniquilación de la casta de la casta de Br Ambedkar.

Que es un discurso abrasador, seminal y no entregado de Ambedkar, sobre la sensación no científica de la casta como un concepto que protege el privilegio y la opresión en sí mismo. ¡Sospecho que no se ha escrito nada más conmovedor y modernista sobre el tema desde 1936!

Ghaywan dice que el actor Janhvi Kapoor, quien interpreta a Sudha Bharti, la novia de Chandan en el hogar, fue particularmente influenciado por el folleto de Ambedkar.

Todavía es una cosa familiarizar las estrellas nacidas en Bombay; Otra muy muy diferente para llegar a una audiencia global con un pensamiento complicado que, según Ambedkar, está muy separado de la raza.

Noto, por ejemplo, un personaje de mención en el hogar, «Kayastha» (grupo de castas que no encaja perfectamente en el sistema Varna cuatro veces), en la pantalla; El subtítulo dice: Brahmin.

O, para el caso, Martin Scorsese defiende el hogar, a bordo como productor ejecutivo, con «notas largas» en la etapa de secuencias de comandos y también mirando la edición.

¿Ghaywan Gift Scorsese una copia de la aniquilación de la casta?

«Scorsese estaba al tanto [of caste]», Dice Ghaywan. Además, en el consejo de la productora Melita Toscan du Plantier, le había escrito a Scorsese una carta de cuatro páginas, titulada ‘To Sir, With Love’, sobre por qué quiere hacer la película, detallando su propia historia de vida.

Ghaywan, de 45 años, era un coolio/coolie corporativo (dependiendo del contexto), antes de cambiar a la realización de películas, a instancias de Anurag Kashyap, el director con el que se conoció por primera vez, blogueando sobre PassionForcinema, un sitio web popular entonces, para la escritura independiente en películas.

El lugar de nuestra conversación, es decir, Varanasi (en el Festival de Cine de Jagran), también es para Ghaywan, una especie de regreso a casa.

El hogar (2025) es su segunda característica, después de Masaan (2015), centrada totalmente en Varanasi: «La gente acaba de abrir sus casas para que podamos disparar». Ahí es donde Vicky Kaushal debutó como personaje de la comunidad Dom/Dalit.

Llámalo el complejo ’81/2 ‘, después de la película Federico Fellini, ¿por qué le tomó a Ghaywan una década hacer su próxima película? «Estaba luchando dentro de mí, para encontrar la historia, que también puedo poseer», dice.

Puso mucho en el aclamado cortometraje, Geeli Pucchi (en la antología, Ajeeb Daastans), o el episodio, el corazón saltó un ritmo, en la serie, hecho en el cielo (donde el protagonista Dalit es inflexible en una boda budista).

Para inspiración, Ghaywan dice que se vuelve más importante a Satyajit Ray para quien, «Suprema de la historia; su política debe clasificarse más bajo». Puede sentir esto en el hogar profundamente atractivo/entretenido.

La primera representación de Dalit en el cine hindi popular es probablemente Achhut Kanya (1936) de Bombay Talkies. Devika Rani juega Dalit Heroína al héroe brahmán de Ashok Kumar.

¡Está claro, literalmente, por el personaje de la niña, sin embargo, que obviamente no es una historia de amor! Se trata de amistad entre sus padres.

Ghaywan dice: «Mientras cambia, las películas hindi en la casta generalmente vienen con un» complejo salvador «. Vanchit (marginado) y Pratalit (oprimido) permanecen, solo eso: una entidad. ¿Quién levanta la voz, en su nombre? [upper-caste hero]. «

Además, «el 25 por ciento de la población de la India es Dalit. En toda la historia del cine hindi, soy el primero en haber aceptado su identidad Dalit. ¡El único!» Dice algo.

Mayank Shekhar intenta dar sentido a la cultura de masas.

Él tuitea @Mayankw14 Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son del individuo y no representan las del documento.





Fuente