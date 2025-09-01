Casos inmorales, Vadel Badjideh fue exigido de 12 años en prisión y una multa de RP1 mil millones

Yakarta, Viva – destino Vadel BadjidehAcusado en casos inmorales quien arrastró el nombre de Laura Meizani alias LanaCuanto más precario después del fiscal (fiscal) leyó una gran demanda para él. Orden del día sesión La lectura de la demanda tuvo lugar en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta (PN) el lunes 1 de septiembre de 2025.

Relaciones públicas del Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta, Río Barten, confirmó el juicio. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Hoy, el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta ha celebrado una audiencia para los casos en nombre de Vadel Badjidh», dijo.

Sin embargo, diferente de lo habitual, la prueba esta vez se llevó a cabo en línea. Río explicó que se tomó la decisión de ajustar la condición actual de Yakarta.

«Esto está relacionado con la política de que el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta del 1 al 4 de septiembre celebró una sesión penal en línea, con los antecedentes de la situación y las condiciones en Yakarta en este momento», explicó.

El propio Vadel estuvo previamente presente en el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta en la sesión del 16 de julio de 2025. Sin embargo, para esta agenda, siguió el juicio virtual con su equipo legal.

En el juicio, el fiscal exigió un castigo severo. Vadel fue acusado de una docena de años de prisión y la obligación de pagar una gran multa.

«Se exige por 12 años, una multa de RP1 mil millones. Si no se paga la multa, se reemplaza con prisión por 6 meses», explicó Río.

Sin embargo, este caso aún no ha llegado al final. El panel de jueces aún brinda una oportunidad para que el acusado presente una defensa. La próxima prueba se centrará en la entrega de Pleidoi de Vadel Badjidh.

«El juicio se pospuso 1 semana antes, para la entrega de defensa del acusado», concluyó Río.

El caso que atrapó a Vadel Badjideh continuó aprovechando la atención del público, principalmente porque involucraba el nombre Lolly, la hija de la celebridad Nikita Mirzani. El proceso legal que ahora está entrando en la etapa crucial determinará el destino de Vadel al tratar las grandes demandas transmitidas por el fiscal.