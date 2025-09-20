Yakarta, Viva – Oficina del Fiscal General (ATRÁS) está investigando el caso adivinar corrupción Provisión de fondos de inversión por valor de RP1.86 billones a PT. Kimia Farma (Keef).

Esta investigación se basa en la emisión de la orden de investigación del Director de Investigación del Fiscal General para el número de delitos especiales: Print-6/F.2/FD.1/03/03/2025.

Secretario General de Transparencia Internacional Indonesia (TII), Danang Widoyoko dijo que la supuesta manipulación de estados financieros llevados a cabo por Pt Kimia Farma Pharmacy (KFA) mostró una supervisión débil por gestión Kimia Farma como negocio de padres.

De hecho, la compañía ha recibido oficialmente la certificación ISO 37001 sobre la gestión anti -bebidas. Parece, dijo, el documento completo ISO 37001 podría ser solo una formalidad.

«Sospecho que [manajemen lama] KAEF solo realizó la formalidad ha recibido la certificación porque cumplió órdenes del Ministro de las Somaneceras «, dijo Danang el sábado 20 de septiembre de 2025.

Alentó a KAEF a asegurarse de que el estándar se llevara a cabo por completo, y le pidió a la compañía que reemplazara al auditor utilizado para auditar el KFA y también KAEF, y garantizar el principio de integridad y verificar el ISO.

«Las acusaciones de manipulación financiera muestran que el auditor es menos cuidadoso de ver y analizar los estados financieros de KFA», explicó.

Para tener en cuenta, los nuevos fondos otorgados en 2023 hicieron que Kimia Farma haya publicado algunas de sus acciones en KFA por valor de Rp460 mil millones y emitió nuevas acciones por valor de Rp1.4 billones.

Se reveló, se sospechaba que la manipulación de los estados financieros de la subsidiaria de Pt. Kimia Farma Pharmacy (KFA). Según los informes, la compañía, que originalmente se ganó una ganancia de Rp59 mil millones en 2022, en realidad convirtió las pérdidas en RP566 mil millones después de ser auditado nuevamente.

El director interino de finanzas y gestión de riesgos KAEF, Disil Revolin Putra dijo que la compañía cumple con la ley y la legislación vigente.

«KAEF siempre está sujeto y está guiado por las disposiciones de las reglas legales aplicables. La Compañía siempre es cooperativa con autoridad de acuerdo con los principios del buen gobierno corporativo», explicó.

Dicha Disil, PT KFA ha hecho esfuerzos para mejorar en la preparación de estados financieros para cumplir con los estándares contables.

«Hasta ahora, no hay información sobre otros eventos importantes que sean materiales y que puedan afectar la supervivencia de la empresa», concluyó.