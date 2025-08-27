Casos de intolerancia religiosa de los primeros pasos al terrorismo

Yakarta, Viva – Caso intolerancia Religioso que continúa repitiendo en Indonesia plantea preocupaciones. Porque la intolerancia no es solo un problema social ordinario, sino que también puede abrir el canal de nacimiento terrorismo Si no se maneja seriamente.

Leer también: Dos ASNS en Banda Aceh fueron arrestados por el destacamento 88, supuestamente involucrado en el terrorismo



Jefe de Gerente Equivalente al institutoIsmail Hasani, dijo que no se formó ningún terrorismo de repente. Según él, los casos de intolerancia religiosa que a menudo ocurren en Indonesia pueden ser el primer paso hacia este entendimiento.

«La intolerancia es el primer paso para el terrorismo o el extremismo violento. Cuando dejamos que la intolerancia continúe ocurriendo, entonces sembramos radicalismo en forma de extremismo de violencia. Al menos proporciona espacio para la consolidación de actores radicales o extremistas», dijo Ismail Hasani, cuando se contactó el miércoles 27 de agosto de 2025.

Leer también: Indonesia ingresó a los 50 principales países más pacíficos, Observadores: positivo pero no ideal



Dijo Ismail, la intolerancia religiosa no solo amenaza la unidad y la armonía de la nación. Pero también puede debilitar el capital social para llevar a cabo las agendas nacionales de desarrollo. «No construiremos de manera óptima si entre los elementos de los hijos de la nación en realidad se ‘luchando’ entre sí», dijo.

Ismail espera que el gobierno a través de instituciones como el Ministerio de Religión, el Ministerio de Derechos Humanos (Ham), la Agencia Nacional de Contratación contra el Terrorismo (Bnpt), y la Agencia de Desarrollo de Ideología de Pancasila (BPIP) continúa tomando una serie de medidas para superar el problema de la intolerancia religiosa para no repetirse.

Leer también: El ex Napiter de nuevo para convertirse en un reincidente del terrorismo, el criminólogo reveló la causa



«El gobierno en este caso el Ministerio de Religión, el Ministerio de Derechos Humanos, BNPT y BPIP debe continuar mostrando un liderazgo que se basa completamente en la Constitución del Estado, a saber, la Constitución de 1945, que proporciona garantías a todos los niños de la nación, incluidos los grupos minoritarios, para la religión, la confianza y la adoración gratuita e independientemente», dijo ISMail.

Como se sabe, los casos de intolerancia religiosa a menudo ocurren últimamente. Por ejemplo, un refugio o villa en Cidahu, Sukabumi, West Java, que fue dañado por varios residentes cuando un grupo de hijos y adolescentes de cristianos se detuvieron el viernes 27 de junio de 2025. El video de la disolución de la adoración cristiana fue viral en las redes sociales.

Un mes después, o el domingo 27 de julio de 2025, luego, un grupo de residentes disuelto de adoración en la casa de oración de la Iglesia Cristiana Setia Indonesia (GKSI) en la aldea de Padang Sarai, distrito de Koto Tangah, ciudad de Padang. En el incidente, hubo un pánico entre la congregación, incluidos los niños, así como la destrucción de instalaciones por parte de las masas.