Casos de DJKA, KPK Opened Oportunidad para llamar al Comité V DPR Bupati Sudewo

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) llamará a otros testigos al investigar los casos de corrupción dentro de la Dirección General de Ferrocarril (Djak) Ministerio de Comunicaciones.

Incluye, abrir la oportunidad de llamar a los miembros Comisión V del DPR RI período 2019-2024 o ERA Sudeo quien ahora sirve como Regente.

«Los investigadores ciertamente también están abiertos a los exámenes y solicitudes de información sobre otros testigos», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el KPK Red and White Building, South Yakarta, miércoles 27 de agosto de 2025.

Budi transmitió la declaración después del regente de Sudewo, cumplió el llamado del KPK el miércoles para someterse a un examen como testigo al investigar el presunto soborno y el mantenimiento de las vías del ferrocarril dentro del Ministerio de Transporte.

«Es posible que la investigación también continúe creciendo, considerando que vemos en la construcción inicial de este caso relacionada con la construcción del proyecto ferroviario en varios lugares», dijo.

Budi dijo que en este momento la investigación del caso se centró en las partes que habían sido nombradas como sospechosas para que el archivo de investigación fuera completo y pudiera transferirse al juicio.

Anteriormente, el caso se reveló a partir de la operación de captura (OTT) realizada por el KPK el 11 de abril de 2023 en el Centro de Ferrocarriles Clase I para la región central de Java del Ministerio de Transporte. En la actualidad, BTP Clase I de la región central de Java ha cambiado su nombre a BTP Clase I Semarang.

El KPK luego nombró a 10 sospechosos que fueron detenidos directamente en relación con el supuesto caso de corrupción del desarrollo y mantenimiento de las vías del ferrocarril en Java, Sumatra y Sulawesi.

Después de un tiempo o hasta noviembre de 2024, el KPK ha nombrado hasta 14 sospechosos. El KPK también ha nombrado a dos corporaciones como sospechosos en el caso.

El 12 de agosto de 2025, el KPK estableció y arrestó a los 15 sospechosos del caso, a saber, el aparato civil estatal (ASN) en el Ministerio de Transporte en nombre de Risna Sutriyanto (RS).

El supuesto caso de corrupción ocurrió en el proyecto de construcción de la vía ferroviaria solista ferroviaria-kadipiro-kalioso; El proyecto de construcción ferroviaria en Makassar, South Sulawesi; Cuatro proyectos de construcción ferroviaria y dos proyectos de supervisión en Lampegan Cianjur, West Java; y la mejora del proyecto de cruzar una trama de Java-suumatra.

En la construcción y mantenimiento del proyecto, se sospecha que el ganador de la implementación del proyecto ha sido organizado por ciertas partes a través de la ingeniería desde el proceso administrativo hasta la determinación del ganador de la licitación. (Hormiga)