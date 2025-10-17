Caso Viral Del Hospital Hastien, El Comité Médico De Karawang Garantiza Que No Hay Elementos De Negligencia

Karawang, VIVA – Los resultados de la investigación realizada por el Comité Médico de la Regencia de Karawang, Java Occidental, confirmaron que no se encontraron elementos. negligencia profesional en el caso de un paciente de Bekasi que murió después de ser operado en Hospital HastiénRengasdengklok, Karawang, Java Occidental.

Este caso se volvió viral previamente en las redes sociales luego de que la familia del paciente acusara de negligencia médica. Sin embargo, los resultados de la investigación indicaron que el problema se debió a una falta de comunicación entre el hospital y la familia del paciente.



Secretario de PABI Pursukasi Cab, Dr. Wuri Iswarsigit y Jefe de la Oficina de Salud de Karawang, Dr. Endang Suryadi

El Comité Médico de Karawang declaró que todos los procedimientos médicos realizados por los trabajadores de la salud en el Hospital Hastien estaban de acuerdo con los procedimientos operativos estándar (SOP). Uno de los hallazgos que llamó la atención pública, la presencia de una gasa en el estómago del paciente, fue explicado como parte de un procedimiento médico llamado taponamiento, que es una acción de bloqueo para detener el sangrado postoperatorio.

Así lo confirmó el secretario de la Asociación de Cirujanos de Indonesia (PABI), sucursal de Purwakarta, Subang, Karawang, Bekasi (Pursukasi), el Dr. Wuri Iswarsigit.

Mientras tanto, el jefe del Servicio de Salud del distrito de Karawang, Dr. Endang Suryadi, enfatizó que no encontró ninguna violación de procedimiento en el tratamiento médico del paciente.

«Según los resultados de la investigación, las acciones de los trabajadores sanitarios del Hospital Hastien se ajustaron a las normas. No se encontraron violaciones de procedimiento», dijo el Dr. Endang, el viernes (17/10/2025).

Aun así, el Servicio de Salud sigue pidiendo al hospital que mejore el sistema de comunicación con los familiares de los pacientes para que no vuelvan a ocurrir incidentes similares. (Agung Prasetyo/tvOne/Karawang)