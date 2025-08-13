Caso Pune Porsche: Decisión de JJB en el caso del accidente de Porsche







El famoso Caso de Pune Porsche Ahora observa un desarrollo reciente a medida que la policía de Pune mueve una solicitud en el tribunal de sesiones, lo que desafía a la Junta de Justicia Juvenil. La solicitud realizada por la policía de Pune en el tribunal de sesiones en Pune, busca un desafío contra la decisión de la Junta de Justicia Juvenil (JJB) de rechazar su súplica de probar el acusado de 17 años en el fatal accidente automovilístico de Porsche como adulto, dijo el fiscal especial Shishir Hiray el miércoles.

Con todos los esfuerzos realizados por la policía de Pune para poner al acusado en juicio como adulto, finalmente, la Administración de la Policía de Pune ha trasladado una solicitud en el tribunal de justicia.

El fiscal público especial, Shishir Hiray, que representa al estado en el caso, dijo que «la fiscalía argumentó ante el tribunal que la decisión de JJB fue defectuosa. Presentamos la solicitud en el tribunal de sesiones el 7 de agosto. Una vez que aparezca, una fecha de audiencia será solucionada», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Para disputar la orden de la junta de justicia juvenil, la Poner a la policía La administración aseguró con éxito la aprobación necesaria del magistrado de distrito. Poco después de obtener la aprobación, la policía se acercó a la corte de sesiones para disputar la orden de JJB.

A principios del último mes, el JJB rechazó la solicitud de la policía, dictaminando que el delito no entró en la categoría de un «crimen atroz».

El incidente ocurrió en las primeras horas del 19 de mayo de 2024, cuando un automóvil de Porsche de lujo, conducido por el acusado juvenil, atascado en una motocicleta cerca de Kalyani Nagar en Pune. El choque fatal resultó en la muerte prematura de dos jóvenes individuos, identificados como Ashwini Koshta y Aneesh Awadhia, ambos de Madhya Pradesh. El menor que supuestamente fue responsable de conducir ebrio y varios otros delitos fue detenido, pero luego le dieron la fianza de la Junta de Justicia Juvenil. Sin embargo, la condición de la fianza otorgada por la Junta de Justicia Juvenil creó una gran controversia; La policía de Pune ahora busca examinar al acusado como adulto.

También se informó que el conductor menor que conducía el automóvil Porsche supuestamente se sirvió alcohol en un restaurante y bar a pesar de ser menor de edad. El incidente provocó una indignación generalizada y controversia sobre la supuesta clemencia mostrada al acusado y la influencia de las conexiones apolíticas.

Además, los padres del conductor juvenil supuestamente sobornaron a los médicos para cambiar sus muestras de sangre con las de su madre y de manera similar, en el hospital dirigido por el gobierno en Pune, después del incidente.

