Caso del Hospital East Kolaka, el Ministro de Salud, Budi Gunadi, está amenazado con el KPK

Yakarta, Viva – Ministro de Salud Budi gunadi sadikin Se puede solicitar la investigación de supuestos casos de corrupción en el proyecto de desarrollo del Hospital General Regional en la Regencia East KolakaSureste de Sulawesi.

«Sí, ciertamente consideraremos», dijo el diputado interino para la aplicación y la ejecución KPK (Comisión de erradicación de corrupción), Asep Guntur Rahayu cuando se confirma Entre En Yakarta, viernes 15 de agosto de 2025.

Dijo que su partido consideró la convocatoria del Ministro de Salud porque la persona en cuestión estaba presente en la primera piedra de construcción. HOSPITAL East Kolaka el 3 de mayo de 2025.

«¿Está solo presente en la innovadora (primera colocación de piedra, rojo)? Esto es importante descubrir esto», dijo.

Mientras tanto, explicó que la citación de alguien para ser testigo fue cuando vio, escuchando y sabiendo, y se consideró que tenía información importante para la divulgación de presuntos actos criminales de corrupción manejados por el KPK.

Anteriormente, el 9 de agosto de 2025, el KPK anunció a cinco sospechosos en el presunto caso de corrupción en la construcción de RSUD en el este de Kolaka Regency.

Los cinco sospechosos fueron el regente de East Kolaka para 2024-2029 Abdul Azis (ABZ), la persona a cargo del Ministerio de Salud para la construcción del Andi Lukman Hakim Regional Hospital (ALH), el compromiso del proyecto de construcción de RSUD en el este de Kolaka Ageng Dermanto (AGD), al igual que dos empleados de PT Pt Putra de Behalf de Behalf de Dedydy Karnady Karnad de Behalf de Behal. (DK) y Arif Rahman (AR).

Deddy Karnady y Arif Rahman desempeñaron el papel de los sospechosos de soborno. Mientras Abdul Azis, Andi Lukman Hakim y Ageng Dermanto son sospechosos de soborno.

El 12 de agosto de 2025, los investigadores de la agencia interreligiosa registraron la oficina del Director General de Administración de Salud del Ministerio de Salud en Yakarta. Después de eso, hasta el 14 de julio de 2025, los investigadores de KPK no han registrado otra habitación en el Ministerio de Salud.

El supuesto caso de corrupción relacionado con la construcción del hospital regional en el este de Kolaka fue un aumento en la instalación del hospital de Clase D a la Clase C con un valor de proyecto de RP126.3 mil millones de origen del Fondo de Asignación Especial (DAK).

El proyecto es parte del programa del Ministerio de Salud para mejorar la calidad de 12 hospitales utilizando el Ministerio de Fondos de Salud y 20 hospitales que usan DAK en el sector de la salud. Para el programa, el Ministerio de Salud en 2025 asignó RP. 4.5 billones. (Hormiga)