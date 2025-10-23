Caso de violación en Durgapur: Se deniega la libertad bajo fianza a 6 personas y se les envía bajo custodia; Desfile de TI el 24 de octubre







Tribunal de Durgapur el miércoles rechazó las solicitudes de libertad bajo fianza de seis personas acusadas de la presunta violación de una estudiante de MBBS.

Los acusados ​​comparecieron ante el tribunal después de cumplir sus períodos de prisión preventiva policial, que oscilaban entre siete y diez días. Los acusados ​​han sido puestos bajo custodia judicial hasta el 27 de octubre, estando prevista su próxima comparecencia ante el tribunal para la misma fecha.

El tribunal ordenó una Marcha de Prueba de Identificación (TI) para los acusados ​​el 24 de octubre.

El acusado en el presunta violación de un estudiante de MBBS en Durgapur fue presentado ante el tribunal el miércoles.

El abogado de la víctima, Amit Kumar, dijo: «Todos los acusados ​​fueron presentados ante el tribunal de Durgapur. El fiscal del gobierno mantuvo sus argumentos y nosotros también mantuvimos los nuestros. El tribunal fijó el 24 de octubre para la rueda de identificación (TI) de los acusados ​​y los puso bajo custodia judicial hasta el 27 de octubre. El fiscal presentó su solicitud de un dictamen pericial sobre la presentación de los chats de WhatsApp ante el tribunal».

Anteriormente, tres acusados ​​comparecieron ante el tribunal el 12 de octubre y fueron enviados a prisión preventiva policial durante 10 días.

Dos acusados ​​comparecieron ante el tribunal el 13 de octubre y fueron enviados a prisión preventiva policial durante nueve días.

El sexto acusado compareció ante el tribunal el 15 de octubre y permaneció bajo custodia policial durante siete días.

Comisión Nacional de la Mujer, miembro de la NCW Archana Majumdar criticó a la policía de Bengala Occidental por retrasar la investigación del caso de violación de una estudiante de MBBS en Durgapur.

Archana Majumdar, miembro del NCW, habló con ANI sobre el caso de presunta violación de Durgapur y compartió su experiencia al conocer a la víctima en el hospital. Majumdar dijo que conoció a la víctima el día después del incidente y la encontró débil pero recibió tratamiento.

Majumdar afirmó que la hemorragia de la víctima se había detenido, pero que estaba psicológica y emocionalmente angustiada. Expresó su preocupación por la investigación policial y señaló que un sexto sospechoso había sido arrestado a pesar de que la declaración de la víctima implicaba sólo a cinco personas.

Majumdar enfatizó la necesidad de protección de las víctimas, citando acusaciones de conexiones de los sospechosos con el partido gobernante y alegando que las autoridades estaban retrasando la publicación del informe médico del caso.

Según el padre de la víctima, la estudiante de medicina fue llevada por uno de sus compañeros con el pretexto de ir a buscar algo de comer. Sin embargo, llegaron otros dos o tres hombres y la violaron. El compañero la abandonó y huyó.

El 15 de octubre, la policía de Durgapur detuvo al amigo de la víctima, lo que marcó el sexto arresto en el caso. El comisionado de policía de Asansol Durgapur declaró que el amigo de la víctima fue arrestado y que se está investigando su papel en el incidente.

Comisionado de policía de Asansol-Durgapur (CP) Sunil Kumar Choudhary dijo anteriormente que la policía arrestó a seis personas en relación con el caso de violación de Durgapur, cuya presencia se ha establecido en la escena del crimen. Choudhary también dijo que se ha desplegado guardia las 24 horas en la residencia de la víctima.

Mientras tanto, el informe médico ya fue entregado a la víctima y fue dada de alta del hospital el 17 de octubre de 2025.

«Deseamos informarle sobre el último estado de salud de nuestra estudiante. Nuestra junta médica multiespecializada ha cuidado meticulosamente su bienestar físico y mental. Tras una revisión exhaustiva por parte de nuestro equipo de médicos expertos, se la ha considerado apta para el alta. Esta evaluación se ha discutido debidamente con sus padres y hoy ha sido dada de alta del hospital de forma segura», se lee en la carta del hospital.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente