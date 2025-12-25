Caso de violación de Unnao: alegato presentado en SC contra la suspensión de la pena de cárcel de Sengar







Se ha presentado una petición en el Corte Suprema (CS) impugnando la orden del Tribunal Superior de Delhi (HC) que suspendía la pena de cárcel del líder expulsado del Partido Bharatiya Janata (BJP), Kuldeep Singh Sengar, en el caso de violación de Unnao de 2017, informó la agencia de noticias PTI.

La declaración, presentada por los abogados Anjale Patel y Pooja Shilpkar, busca suspender la orden de HC. Argumentaron que el tribunal dictó la orden sin considerar la observación del tribunal de primera instancia de que Sengar debe permanecer en prisión por el resto de su vida natural.

«El tribunal superior «No aprecié las pruebas materiales en las que se basó la fiscalía, que demuestran claramente la barbarie y brutalidad del acusado, junto con su demostrada fuerza muscular, influencia financiera y propensión criminal, como lo demuestra el hecho de que incluso mientras el padre de la víctima estaba bajo custodia judicial, el acusado orquestó y ejecutó el asesinato del padre de la víctima para silenciar a la familia y frustrar el debido curso de la justicia», decía la declaración, según PTI.

Los peticionarios agregaron que HC cometió un “grave error tanto de derecho como de hecho” al conceder la suspensión de la pena a Sengar a pesar de sus graves antecedentes penales y su participación comprobada en atroces delitos de violación.

El martes, el HC de Delhi suspendido La pena de cárcel de Sengarseñalando que ya había cumplido siete años y cinco meses de prisión. La suspensión permanecerá en vigor mientras esté pendiente su apelación contra la condena y la sentencia en el caso de violación. Sengar había impugnado el veredicto del tribunal de primera instancia de diciembre de 2019.

Sin embargo, permanecerá en prisión ya que también cumple una sentencia de 10 años en relación con la muerte bajo custodia del padre de la víctima y no se le ha concedido libertad bajo fianza en ese caso, informó PTI.

HC ordenó a Sengar, quien secuestró y violó a la sobreviviente cuando era menor de edad, que proporcionara una fianza personal de 15 rupias lakh con tres garantías de la misma cantidad. También impuso restricciones, impidiéndole acercarse a menos de 5 kilómetros de la residencia del superviviente en Delhi y de amenazarla a ella o a su madre. El tribunal advirtió que cualquier violación de estas condiciones daría lugar a la cancelación de su libertad bajo fianza.

El caso de violación de Unnao y otros casos relacionados fueron transferidos a Delhi desde un tribunal de primera instancia en Uttar Pradesh siguiendo las instrucciones del tribunal superior el 1 de agosto de 2019.

También está pendiente el recurso de apelación de Sengar contra su condena en el caso de muerte bajo custodia del padre del superviviente, en el que ha solicitado la suspensión de la pena, alegando el tiempo que ya lleva en prisión.

