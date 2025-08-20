Caso de Terawang Nikita Mirzani, Hard Gumay dijo que la Dra. Reza Gladys no irá a prisión

VIVA – El supuesto caso de lavado de dinero (TPPU) que atrapó Nikita Mirzani Continúa estando en el centro de atención pública. Se sabe que Nikita está experimentando una serie de sesiones de TPPU después de ser reportado por el Dr. Reza Gladys. El caso también aparentemente recibió atención no solo entre la gente sino también por el adivino Goma dura.

El hombre tenía una polémica entre la Dra. Reza Gladys y Nikita Mirzani cuando eran estrellas invitadas en el podcast de Denny Sumargo.

«Si el número está lleno de gente, Nikita Mirzani, la Dra. Reza Gladys y otros en un caso lleno de gente. Estoy más interesado en la Dra. Reza Gladys, la pregunta que quiero discutir sobre el Dr.

Hard Gumay reveló además en base a su iluminación, vio que la Dra. Reza Gladys no se enredará en asuntos legales o ir a prisión como Nikita Mirzani.

«Wallahualam My Vision, la Dra. Reza Gladys, una de ellas, redondeé preguntas de los internautas si la Dra. Reza Gladys estaría enredada en los tribunales con respecto a cuestiones legales. Si a mis ojos dije, dije que no, esa fue la respuesta.

Hard Gumay también enfatizó que su declaración no fue porque defendió uno de los campos furiosos. Pero esto es puramente el resultado de la visión de su ojo interno. También reveló que su iluminación podría haber estado equivocada, podría ser cierto que todo volvió al creador.

«Quiero decir que no significa que estoy del lado del Dr. Reza o estoy del lado de Nikita Mirzani, no. Ambas figuras que conozco Kak Niki lo sé, Dr. Reza. Sé que solo respondo a las preguntas de los internautas si el Dr. Reza va a prisión o no, Wallahualam veo en mi iluminación», dijo. Él dijo.

Hard Gumay también reveló que estaba listo para ser blasfemado si resultó ser el caso del caso de Nikita Mirzani y el Dr. Reza Gladys no está de acuerdo con su iluminación. Pero ciertamente Hard Gumay enfatizó no creerle porque no era Dios.

«Listo (blasfemado cuando está equivocado), así que siempre digo que nunca creas en la predicción, no creas que el mismo gumay duro, especialmente las personas que apoyan Gumay duro son blasfemados, los politeístas, los chamanes básicos ‘y algunos defienden, para aquellos que me defienden nunca creen en Gumay duro. Todavía creen en Dios, pero esto es solo una predicción, puedo estar mal.