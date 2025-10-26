Caso de suicidio del médico de Satara: PSI Gopal Badne arrestado, ambos acusados ​​arrestados







Distrito de Satara SP Tushar Doshi confirmó el arresto del segundo acusado en el caso de violación del médico. Según informó la agencia de noticias ANI, el suspendido PSI Gopal Badne fue arrestado el domingo después de entregarse ante la policía de Satara.

Además, el ministro principal de Maharashtra, Devendra Fadnavis, dijo el sábado que se tomarán medidas estrictas contra los culpables del suicidio de una doctora en el hospital subdistrito de Satara.

El Ministro Principal también añadió que politizar «una cuestión tan delicada es muy insensible», informó la ANI.

Ministro Principal Devendra FadnavisEn una conversación con los medios de comunicación, dijo que «este es un problema muy grave. Una joven doctora escribió en su mano su nota de suicidio antes de suicidarse. Es muy desafortunado y el gobierno, tomando medidas inmediatamente, ha suspendido a los agentes de policía afectados y también se están realizando arrestos», como cita la ANI.

El CM de Maharashtra añadió además que «nadie se salvará. Se tomarán medidas estrictas… Politizar una cuestión tan delicada es muy insensible», según la ANI.

Anteriormente, la policía de Satara también había arrestado a Prashant Bankar, uno de los dos acusados ​​en el caso de suicidio.

Hablando a los medios sobre el horrible incidente, el SP de Satara Tushar Doshi dijo: «La policía arrestó a Prashant Bankar, uno de los dos acusados ​​en el caso de suicidio de una doctora en Phaltan taluka. Será presentado ante el tribunal hoy. El otro acusado, el subinspector de la policía Gopal Badne, sigue prófugo y se está llevando a cabo una búsqueda para atraparlo», citado por la agencia de noticias ANI.

Anteriormente, hablando sobre el caso, SP Doshi también había enfatizado que «una doctora se suicidó. Se encontró una nota escrita en su palma nombrando a dos personas, incluido un oficial de policía. Se ha registrado un caso contra ellos bajo cargos de violación e instigación al suicidio. El PSI acusado ha sido suspendido de su servicio. Nuestros equipos están tratando de localizar a los dos acusados. Se tomará una investigación exhaustiva y se tomarán medidas estrictas», según ANI.

Las autoridades dijeron además que la doctora se suicidó en satara el viernes, dejando una nota escrita en su mano que nombraba a un oficial de policía y a otras dos personas.

Sin embargo, la prima de la víctima alegó que la doctora había estado enfrentando presiones políticas relacionadas con su trabajo. Los primos, mientras hablaban con los medios, dijeron: «Hubo mucha presión policial y política sobre ella para que hiciera informes post mortem incorrectos. Ella trató de quejarse de ello. Mi hermana debería recibir justicia», según ANI.

Además, la Federación de Asociaciones Médicas de toda la India (FAIMA) condenó la muerte del Dr. Sampada Mundhe en Phaltan, Maharashtra, y pidió una investigación inmediata y transparente sobre el incidente.

