Caso de presunto acceso ilegal a cuentas de valores no ha sido resuelto, la víctima Mirae ignora el valor

Jacarta – Caso sospechoso ilegal acceder a la cuenta de valores PT Mirae Los activos de valores de Indonesia aún no han visto la luz. Paraca víctima También admitió que estaba decepcionado porque sentía que la empresa no había mostrado buena fe en resolver el caso que estaban viviendo.

Una de las víctimas, Irman, a través de su abogado, expresó su decepción por la actitud de la empresa, que consideraba que no había proporcionado la mejor solución para transacciones de acciones que nunca fueron realizadas por los clientes, sino que causaron enormes pérdidas.

«La víctima, en nombre de Irman, expresó su decepción por la actitud de Mirae, que considera que no muestra buena fe en el manejo de casos de transacciones de acciones que nunca fueron realizadas por el cliente, sino que causaron enormes pérdidas», dijo el abogado de la víctima, Alloys Ferdinand, en Yakarta, el sábado 27 de diciembre de 2025.

Según Alloys, en lugar de brindar protección, Mirae en realidad pide a los clientes que depositen fondos o recarguen para cubrir obligaciones por transacciones que nunca fueron realizadas o aprobadas por el cliente.

No sólo eso, también se dice que Mirae amenazó con obligar a vender la cartera de acciones del cliente si no se cumplía la solicitud. Se considera que esta medida agrava aún más las pérdidas de las víctimas y es contraria a los principios de protección del consumidor en el sector de servicios financieros.

Se teme que esta condición pueda sentar un mal precedente para la industria de los mercados de capitales nacionales. Además, este caso supuestamente involucró transacciones que ocurrieron sin el conocimiento y consentimiento del cliente.

«Además, este caso involucra transacciones que ocurrieron sin el conocimiento y consentimiento del cliente (acceso ilegal), por lo que debería ser el foco de la investigación interna de la empresa», afirmó Alloys.

Alloys dijo que su partido había utilizado varios canales oficiales para buscar justicia. Aparte de informar a Departamento de Investigación Criminal Ante la Policía Nacional, las víctimas también presentaron denuncias ante varias instituciones del Estado.

«Actualmente, Irman y otras víctimas han tomado la ruta oficial de denuncia ante la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK), la Comisión