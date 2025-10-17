Caso de oro desaparecido de Sabarimala: el primer acusado enviado a la custodia del SIT hasta el 30 de octubre







Un tribunal local de la ciudad de Ranni, en Kerala, concedió el viernes la custodia de Unnikrishnan Potty, el principal acusado del caso. Sabarimalaa caso de desaparición de oro, al Equipo Especial de Investigación (SIT), que investiga el asunto, informó la agencia de noticias PTI.

El tribunal judicial de primera clase permitió al SIT retener la custodia de Potty hasta el 30 de octubre. Mientras lo escoltaban fuera del tribunal, el acusado dijo a los periodistas: «Aquellos que me atraparon se presentarán ante la ley».

Una persona entre la multitud afuera de la cancha le arrojó un calzado mientras lo sacaban, informó PTI.

Más temprano en el día, SENTARSE arrestó a Potty, un empresario de Bengaluru, luego de más de 14 horas de interrogatorio en la oficina criminal de Thiruvananthapuram. Inicialmente lo recogieron en su residencia en Pulimath, cerca de la capital del estado, el jueves.

Potty había patrocinado la galvanoplastia de oro de los ídolos de Dwarapalaka (deidad guardiana) y los marcos de las puertas Sreekovil (sanctum sanctorum) en Sabarimala en 2019 y había hecho varias donaciones al templo, informó PTI.

Según el Tribunal Superior de KeralaLas placas revestidas de oro de los ídolos de Dwarapalaka pesaban 42,8 kg cuando se las entregaron a Potty para que las galvanizara, pero se redujeron a 38,2 kg cuando se enviaron a la empresa Smart Creations, con sede en Chennai, para su procesamiento. Tras estas conclusiones, el tribunal superior ordenó al Ala de Vigilancia de la Junta Travancore Devaswom (TDB) que llevara a cabo una investigación preliminar, que luego condujo a la formación de SIT.

La agencia está investigando dos casos relacionados: la desaparición del oro de los ídolos de Dwarapalaka y la pérdida del oro de los marcos de las puertas de Sreekovil. Potty es el principal acusado en ambos casos, junto con algunos funcionarios de TDB y miembros de la junta de 2019.

Las fuentes dijeron que Potty fue arrestado alrededor de las 2 am y llevado por primera vez a una oficina del gobierno. hospital en Thiruvananthapuram para un examen médico antes de ser presentado ante el tribunal.

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó una custodia de 14 días, citando la necesidad de un interrogatorio detallado y la recopilación de pruebas en múltiples lugares, incluidos otros estados. También solicitaron una investigación exhaustiva sobre Smart Creations y las personas involucradas en la conspiración detrás del oro desaparecido.

El abogado de Potty se opuso a la petición, citando preocupaciones sobre su salud. El magistrado, sin embargo, aceptó la petición de la fiscalía y concedió custodia hasta el 30 de octubre. Posteriormente lo trasladaron al campamento de la policía de Pathanamthitta.

El abogado de Potty afirmó que el tribunal había ordenado exámenes médicos diarios durante el período de custodia.

«Nos opusimos a la petición de la fiscalía que solicitaba la custodia de Potty y planteamos preocupaciones sobre su salud. Más adelante se presentará una petición de libertad bajo fianza», dijo. El abogado añadió que Potty ha aceptado cooperar plenamente con el investigación pero declinó hacer más comentarios.

El Tribunal Superior de Kerala ha fijado un plazo de seis semanas para que el SIT complete su investigación.

(Con entradas PTI)





