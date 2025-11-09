Caso de muerte del médico de Satara: Prakash Ambedkar exige una investigación SIT «imparcial»







El líder de Vanchit Bahujan Aghadi (VBA), Prakash Ambedkar, se reunió el domingo con los familiares de la doctora que fue encontrada muerta el mes pasado en el distrito de Satara de Maharashtra y exigió una respuesta «imparcial». sonda SIT el domingo, informó el PTI.

Ambedkar ha pedido una investigación justa y transparente por parte del Equipo Especial de Investigación (SIT).

En declaraciones a los periodistas, instó al SIT a examinar todos los informes post mortem presentados en el último año, particularmente aquellos realizados bajo la supervisión del médico fallecido, para determinar el nivel de presión profesional que pudo haber enfrentado.

“Si se establece alguna presión, se debe ampliar la investigación para identificar a los responsables, independientemente de que sean del ámbito policial, médico, político o social”, afirmó, según el PTI.

Exigió además una revisión detallada de los registros de llamadas de todas las personas que se habían puesto en contacto con el médico durante el período en cuestión para descubrir la verdadera causa de su muerte.

El médico de 28 años, que trabaja en un hospital gubernamental en el distrito de Satara de MaharastraFue encontrado muerto en una habitación de hotel en Phaltan el 23 de octubre.

Una nota supuestamente escrita en su palma acusaba al subinspector de policía Gopal Badane de violarla repetidamente y al ingeniero de software Prashant Bankar de acosarla mentalmente.

Desde entonces, ambos han sido arrestados y Badane ha sido despedido del servicio.

La policía de Satara dijo en un comunicado que Badane fue acusado de «comportamiento poco ético, indecente e irresponsable al abusar de su cargo». Sus acciones fueron descritas como impropias de un oficial de policía y perjudiciales para la confianza del público, dijo, según el PTI.

Ambedkar también instó al ministro principal, Devendra Fadnavis, a cumplir su promesa de proporcionar un trabajo en el gobierno a un miembro de la familia del médico fallecido.

«El Ministro Principal hace anuncios instantáneamente, como ‘idli instantáneo’, pero luego la información cambia. Debe verificar lo que informa la policía», dijo Ambedkar, según el PTI.

Mientras tanto, Ambedkar expresó preocupación por la atmósfera tensa en el distrito de Beed de Maharashtra y advirtió contra los intentos de los actores políticos de inflamar las tensiones entre las comunidades maratha y vanjari.

“El Gobernador y el Ministro Principalcomo las dos figuras más responsables del estado, deben intervenir de inmediato para restablecer la paz y la armonía comunitaria”, añadió, informó la agencia de noticias.

