Caso de linchamiento de Raebareli: Rahul Gandhi se reúne con la familia de la víctima







líder del congreso Raúl Gandhi El viernes dijo que el brutal asesinato del aldeano dalit Hariom Valmiki en Raebareli ha «sacudido la conciencia» de toda la nación y acusó a la administración de intentar intimidar a la familia de la víctima, informó la agencia de noticias PTI.

Gandhi, que se reunió con la familia del fallecido en el distrito de Fatehpur, también acusó a las autoridades de intentar impedir que la familia de Valmiki se reuniera con él.

En una publicación en X en hindi, Rahul Gandhi dijo: «La brutal asesinato de Hariom Valmiki ha sacudido la conciencia de toda la nación. Había una pregunta en los ojos de su familia, además de dolor: ¿Ser dalit sigue siendo un crimen mortal en este país?

El brutal asesinato de Hariom Valmiki ha sacudido la conciencia de todo el país. Su familia tenía una pregunta en sus ojos con dolor: ¿ser un dalit en este país sigue siendo un crimen mortal? La administración de Uttar Pradesh está ocupada asustando a la familia de la víctima. Intentaron impedir que la familia me conociera… pic.twitter.com/6a8mglGb8M —Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 17 de octubre de 2025

«La administración de Uttar Pradesh está ocupada intimidando a la familia de la víctima. Incluso trataron de impedir que la familia se reuniera conmigo. Este es el mismo fallo del sistema, que, cada vez, protege a los perpetradores y coloca a la víctima en el banquillo», acusó Gandhi.

Sosteniendo que «no se puede poner a la justicia bajo arresto domiciliario», el líder de la oposición En Lok Sabha dijeron que el gobierno del BJP debe poner fin a la presión sobre la familia de la víctima y garantizar el castigo más severo para los culpables.

«Estoy firmemente junto a la familia de Hariom Valmiki y a todos los ciudadanos explotados, desposeídos y vulnerables del país. Esta lucha no es sólo por Hariom, sino por todas las voces que se niegan a ceder ante la injusticia», dijo en X.

Gandhi pasó unos 25 minutos con la familia durante los cuales habló con el padre de Hariom, Gangadeen, su hermano Shivam y su hermana Kusum, y ofreció sus condolencias.

Más tarde, hablando con los periodistas, Gandhi acusó que «la opresión dalit está en su punto máximo bajo este gobierno».

También citó las últimas cifras de la Oficina Nacional de Registro de Delitos (NCRB), que muestran que Uttar Pradesh lidera el país en casos de persecución de los dalit.

Compartiendo detalles de la reunión, el Congreso en una publicación en X en hindi, dijo: «El líder de la oposición Shri@RahulGandhi se reunió con la familia de Shri Hariom Valmiki en Fatehpur y compartió su dolor. Hace unos días, Hariom, un dalit, fue brutalmente asesinado a golpes. Su familia sufre un dolor inmenso y espera justicia».

«Lo que le pasó a Hariom Valmiki es una grave ofensa contra la Constitución de este país. Una ideología tan superficial es una mancha para la sociedad. Continuaremos luchando contra esta injusticia y opresión. Este país será gobernado por la Constitución de Baba Saheb, no por ‘Manuvaad'», dijo el partido.

El Congreso también publicó fotografías de la reunión.

En una publicación sobre X en hindi, el Uttar Pradesh El Congreso dijo: «Rahul Gandhi, el nombre de la esperanza y el apoyo (`ummeed aur bharose kaa naam, Rahul Gandhi`)».

“Hoy Rahul Gandhi ji vino a recibirnos. Rahul Gandhi es el mesías para nosotros. Queremos que nos haga justicia». : Familia del difunto Hari Om Valmiki ji pic.twitter.com/1SSJmJ3kUd – Congreso de UP (@INCUttarPradesh) 17 de octubre de 2025

Horas antes de la visita del líder de la oposición, el hermano de la víctima, Shivam Valmiki, supuestamente publicó un vídeo con la familia en el que supuestamente afirmaba que Gandhi no debería utilizar la visita con fines políticos.

«Estamos satisfechos con el gobierno y no necesitamos política aquí», se le ve decir a Shivam en un vídeo.

El Partido del Congreso afirmó que el vídeo era un intento del BJP de ejercer presión y manipular la situación.

Medidas de seguridad estrictas Estaban preparados para su visita y el camino que conduce a la casa de Valmiki estaba bloqueado, informó PTI.

Valmiki (40) supuestamente fue linchado por aldeanos que lo confundieron con un ladrón durante una vigilia nocturna alrededor de la 1 am del 2 de octubre en medio de rumores de que una pandilla estaba usando drones de vigilancia para marcar casas en busca de robos, informó PTI.

El incidente del linchamiento provocó una indignación generalizada, y los partidos de oposición, incluidos el Congreso y el Partido Samajwadi, acusaron al gobierno del BJP de no proteger a los dalits ni frenar la violencia de las masas, informó el PTI.

Tras el ataque, la policía registró un caso y hasta el momento ha detenido a 14 personas, incluido el principal acusado, que fue detenido tras un encuentro el 10 de octubre. Cinco policías, entre ellos dos subinspectores, fueron suspendidos por presuntas faltas en la gestión del caso.

El líder del Congreso aterrizó en el aeropuerto de Chakeri y recorrió unos 80 kilómetros por carretera hasta Fatehpur, donde se reunió con los familiares del fallecido.

Antes de su visita, el gobierno envió una carta de oferta a la hermana de Hariom, Kusum, para un puesto contractual como enfermera en la Facultad de Medicina de Fatehpur.

La esposa de Valmiki, Sangeeta Valmiki, junto con sus familiares, se reunieron con el Ministro Principal, Yogi Adityanath, en Lucknow el 11 de octubre, informó PTI.

Durante la reunión, Adityanath había asegurado a la familia justicia y apoyo gubernamental, incluida vivienda bajo el Plan de vivienda de CMun trabajo permanente para Sangeeta Valmiki y cobertura de planes de asistencia social.

Adityanath había dicho que los acusados ​​fueron arrestados en 24 horas y que garantizar la seguridad y la dignidad de los dalits y los sectores desfavorecidos seguía siendo la principal prioridad del gobierno.

(Con aportes de PTI)









