Caso de la muerte de Arya Daru, la policía finalmente habló sobre la insistencia de la exhumación

Yakarta, Viva – Misterio de la muerte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia (Ministerio de Asuntos Exteriores), Arya Daru Black (ADP), todavía en el centro de atención. La Comisión XIII del DPR ri instó al caso a volver a abrir, incluso pidiendo que la tumba del fallecido sea demolida para exhumasi.

Leer también: ¡Nota! Estas 2 vías son utilizadas por el Desfile de Alutsista de aniversario de TNI en Monas, evítelo para que no esté atascado en el tráfico



Polda Metro Jaya Incluso finalmente abrió la voz. Hicieron hincapié en que la oportunidad de exhumación todavía está allí si es necesaria. Jefe de la subdivisión de información de la comunidad de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado Senior de Policía Adjunto Realdo Simanjuntak.

«Luego hay una solicitud de exhumación, ¿hay una oportunidad, una vez más la policía metropolitana de Yakarta, lo transmito siempre abierto? Las posibilidades siempre están ahí, si de hecho más tarde resulta volver a engullirse, definitivamente se volverá a ver», dijo a los periodistas el jueves 2 de octubre de 2025.

Leer también: Farhan, un estudiante de SMAN 62, escribió que la carta solicitada fue liberada del centro de detención después de ser arrestado para una manifestación, esta es la respuesta policial





Jefe de Metro Jaya Police Community Information Subbid, AKBP Reald Simanjuntak

Reonald afirmó que los investigadores siguen trabajando y son transparentes. De hecho, la familia Arya Daru pronto será llamada para escuchar los resultados de la investigación.

Leer también: La esposa estuvo de acuerdo en que el caso Arya Daru se abrió nuevamente y el cuerpo fue exhibido



«Esta es para esta prueba de que la forma de transparencia, la forma de apertura del investigador y la intención del investigador realmente querer revelar los hechos de lo que sucedió en este caso ADP», dijo.

Dijo además, el caso de la muerte de Arya Daru no había sido cerrado. «Hay una serie de cosas que los investigadores deben transmitir para explicar el caso del caso ADP. Porque de la familia parece que todavía no está hasta ahora no satisfecho con los resultados de la investigación realizada por la Dirección de Invertidos Penales Generales», dijo nuevamente.

Anteriormente informó, el vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes XIII, Andreas Hugo Pareira solicitó que la muerte del joven diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores, Arya Daru Pangayunan, fuera investigada nuevamente.

También solicitó al Ministerio de Derechos Humanos que participara activamente en la investigación del caso Arya Daru.

Andreas también le pidió al presidente Prabowo Subianto que instruya a la policía que llevara a cabo la exhumación o la reutopsia de Arya Daru para determinar la causa de su muerte.

Para tener en cuenta, el cuerpo de Arya fue encontrado en una condición patética en su sala de embarque en el área de Menteng, Central Yakarta, el martes 8 de julio de 2025. Fue encontrado con una cara envuelta en cinta de plástico y de conducto amarillo, lo que había causado especulaciones públicas sobre el presunto asesinato.

Sin embargo, hasta ahora el investigador declaró que no encontró un elemento criminal en la muerte. Basado en los resultados de la investigación policial, se concluyó que no había participación de otros en la muerte de Arya o en otras palabras, Arya mató al suicidio.

Aun así, la policía todavía está recibiendo otra información relacionada con este caso si hay nuevas pruebas. Entonces, este caso fue confirmado por la policía aún no detenido o SP3.