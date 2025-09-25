Caso de la fiesta de drogas de Pune: el tribunal otorga fianza al yerno de Khadse







Un tribunal en MaharashtraEl Distrito de Pune de `s otorgó el jueves la fianza al Dr. Pranjal Khewalkar, yerno del ex ministro de Maharashtra, Eknath Khadse, en un supuesto caso de fiesta de drogas, informó el PTI.

El juez adicional de las sesiones JG Dorle también otorgó la fianza al coacusado de Prachi Gupta y Sripad Yadav, dijo el abogado defensor Pushkar Surve.

La rama del crimen de la policía de Pune había allanado un apartamento de estudio en el exclusivo área de Kharadi en las primeras horas del 27 de julio y supuestamente rompió una «fiesta de drogas» allí.

Khewalkar y otros seis fueron arrestados, con el policía Afiriendo que la cocaína, la marihuana, la cachimba y las botellas de licor fueron incautadas durante la redada.

Según los informes, la policía de Pune había incautado las drogas, la el configuración de la cachimba y el licor después de realizar una redada en una fiesta en un apartamento en el distrito.

Pranjal Khewalkar, el esposo de la hija de Eknath Khadse, Rohini Khadse, estaba entre los arrestados de la fiesta, donde se incautaron narcóticos, paneles de nariz y licor, dijo anteriormente la policía.

Rohini Khadse es presidente del estado del ala de las mujeres de la oposición NCP (SP).

El líder del NCP (SP), Eknath Khadse, había dicho anteriormente que se debe realizar una investigación para averiguar si había un motivo político detrás de la acción policial.

Más tarde, Khadse afirmó que el arresto de su yerno en un caso de drogas en Pune era una conspiración para difamarlo, ya que había levantado la voz sobre un escándalo de «Honeytrap», informó el PTI.

En declaraciones a los periodistas en su residencia, Khadse había afirmado además que alguien era el «autor intelectual» de la conspiración y la policía estaba actuando como «títeres».

También había preguntado por qué su yerno Pranjal Khewalkar fue nombrado como el principal acusado en el caso de drogas, reclamando imágenes de la policía. RAID mostró que el presunto contrabando se encontró en un bolso de una de las mujeres acusadas.

«Pranjal me ha dicho que nunca ha tomado drogas en toda su vida. Mi yerno me dijo que estaba en la vigilancia durante tres días. Los funcionarios de la policía con vestimenta civil estaban vigilando su movimiento», dijo anteriormente.

«El teléfono móvil de mi yerno fue incautado y también tomaron su computadora portátil. ¿Cómo se filtran las fotos familiares del teléfono móvil? ¿Por qué la policía liberó las fotos de nuestra familia? Alguien es el autor intelectual porque la policía está actuando como títeres», alegó, informó PTI.

Khadse había exigido un minucioso investigación en el asunto.

(con entradas PTI)





Fuente