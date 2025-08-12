Caso de la aplicación de apuestas: Suresh Raina aparecerá antes de Ed el 13 de agosto







Ex India Cricketer Suresh Raina Se espera que comparezca ante la Dirección de Cumplimiento (ED) el miércoles para interrogar en un supuesto caso de lavado de dinero ligado a apuestas ilegales, dijeron fuentes oficiales.

Una vez que deposita, se espera que la Agencia Federal de la investigación registre sus declaraciones bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA).

Raina (38) se le ha pedido que deposite ante la agencia el 13 de agosto para interrogar en un caso de apuestas ilegales vinculada a una aplicación llamada 1xbet, dijeron las fuentes.

La antigua India jugador de cricket se entiende que fue vinculado a la aplicación a través de ciertos endosos. Se espera que los funcionarios de la educación comprendan sus enlaces con esta aplicación durante el interrogatorio.

La agencia está investigando múltiples casos de este tipo que involucran aplicaciones de apuestas ilegales que se alega que han engañado a numerosas personas e inversores que valen millones de rupias o han evadido una gran cantidad de impuestos.

