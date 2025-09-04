Caso de la aplicación de apuestas ilegales: ED emite citación al jugador de cricket Shikhar Dhawan







El Dirección de aplicación (Ed) ha convocado el jueves al ex jugador de cricket indio Shikhar Dhawan por interrogar en un supuesto caso de lavado de dinero ilegal de apuestas, dijeron fuentes oficiales.

La Agencia Federal de Probas registrará su declaración bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA) como parte de esta investigación vinculada a una aplicación de apuestas «ilegal» llamada 1XBET, dijeron las fuentes.

Se entiende que el ex jugador de cricket de la India de 39 años fue vinculado a la aplicación a través de ciertos endosos. El ED quiere comprender sus enlaces con esta aplicación durante el interrogatorio.

La agencia está investigando múltiples casos de estos involucrados aplicaciones de apuestas ilegales Se alega que han engañado a numerosas personas e inversores que valen millones de rupias o han evadido una gran cantidad de impuestos.

El mes pasado, el ex jugador de cricket Suresh Raina fue interrogado en este caso por la Agencia Federal de Probas.

El Gobierno de la Unión ha prohibido los juegos en línea de dinero real al traer una legislación recientemente.

