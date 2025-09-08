Caso de fraude de PNB: India asegura a Bélgica sobre las condiciones de detención de Mehul Choksi







En medio del proceso para extraditar fugitivo Mehul ChoksiEl Ministerio del Interior (MHA), Gobierno de la India, ha proporcionado una carta formal de seguridad al Ministerio de Justicia, Reino de Bélgica, informó la agencia de noticias ANI. El Ministerio también ha emitido una carta formal de garantía a las autoridades judiciales belgas competentes, que detalla las condiciones bajo las cuales se desea al empresario indio en el caso de fraude de PNB. El Ministerio del Interior de la Unión también ha emitido una carta que indica que sería detenido si se extraditó de Bélgica a la India.

Las garantías, emitidas por MHA y respaldadas en consulta con el Gobierno de Maharashtra y las autoridades penitenciarias, establecieron salvaguardas específicas de materiales, médicos y procesales destinados a abordar las preocupaciones de los derechos humanos planteados en los procedimientos de extradición, informó ANI.

Las garantías se presentaron en relación con la solicitud de la India para la rendición de Choksi en un caso de la Oficina Central de Investigación (CBI). Choksi está acusado bajo varias disposiciones de la ley india, incluida la sección 120-B (conspiración penal), las secciones 409, 420, 477a y 201 del Código Penal indio (IPC), así como las secciones relevantes de la Ley de Prevención de la Corrupción (POCA)1988.

Al detallar varios aspectos, como instalaciones específicas, límites de ocupación, disposiciones médicas y mecanismos de supervisión, el Gobierno de la India busca ofrecer a las autoridades judiciales belgas muy concretas y operativas garantías que la detención de Choksi, un fugitivo, se ajustará a los estándares mínimos aceptados, informó Ani.

El Ministerio de Asuntos Interiores (MHA) también ha especificado el Barrack No 12 en Arthur Road Jail en Mumbai como la instalación designada para la detención de Choksi.

La carta describe varias garantías vinculantes para garantizar un tratamiento humano y digno, informó ANI. Además, a cada detenido se le proporcionará un mínimo de tres metros cuadrados de espacio personal, excluyendo muebles, de acuerdo con las normas establecidas por el Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura (CPT).

Mientras que Barrack No 12 tiene una capacidad operativa máxima de seis personas, al momento de la presentación de informes, las dos células identificadas estaban desocupadas y ahora están configuradas para encarcelar a Choksi fugitivo.

Según la carta emitida por el Ministerio de Asuntos Interiores, los arreglos para dormir en el cuartel incluyen una alfombra de algodón limpia y gruesa (descrita como colchón), almohada, sábana y manta. La carta también declaró que también se pueden proporcionar camas de metal o madera a las personas detenidas basadas en asesoramiento médico o órdenes judiciales.

Además, las células están equipadas con ventanas a la parrilla, ventiladores y ventiladores de techo y están sujetas a limpieza de rutina, control de plagas y un suministro municipal continuo de agua potable. Además, las instalaciones de saneamiento incluyen un inodoro adjunto y un baño, dividido en la sala de estar, con un inodoro y lavabo, así como servicios de baño dentro de la celda, informó Ani.

La carta decía además: «Los detenidos recibirán alimentos adecuados tres veces al día, con alojamientos para necesidades dietéticas especiales sujetas a aprobación médica. Una cantina de la cárcel y disposiciones como frutas y bocadillos básicos también están disponibles. El ejercicio al aire libre diario está permitido en una patio abierta a cielo, y la recreación interior y los juegos informales y los materiales informales y los materiales informales.

Después de la carta emitida por el Ministerio del Interior, los tribunales belgas incluirán las cámaras de acusación en Amberes, donde se avanzan los procedimientos de extradición. Además, evaluará estas garantías junto con los requisitos legales y probatorios para la rendición.

Si las garantías se consideran suficientes y se cumplen todas las condiciones legales para la extradición, Choksi podría entregarse a la India para ser juzgados en el CBI caso. Los términos descritos en la carta de MHA seguirán siendo centrales para cualquier evaluación judicial de su tratamiento de custodia prospectiva, informó ANI.

(Con entradas de ANI)





Fuente