Caso de extorsión estudiantil de PPDS, Semarang Anestesiología de Anestesiología de Anestesiología condenado a 2 años de prisión

Semarang, Viva – Presidente del Programa de Estudio de Anestesiología en la Facultad de Medicina, Universidad Diponegoro, Semarang, Taufik Eko Nugroho, fue sentenciado a 2 años de prisión en el caso extorsión contra estudiantes del Programa de Educación Doctorada Especialista (PPDS) en el período 2018 a 2023.

El veredicto leído por el juez principal Juez Jefe Muhammad Djohan Arifin en una audiencia en el Tribunal de Distrito de Semarang el miércoles fue más ligero que las demandas del fiscal público durante 3 años de prisión.

El juez estuvo de acuerdo con la prueba del artículo del fiscal público en el caso.

Leer también: El DPR aludió al proceso de ciudadanos comunes para ser ciudadanos difíciles, pero la naturalización de los jugadores del equipo nacional fue rápida





Ex Jefe de Anestesiología Estudio Facultad de Medicina Untip Taufik Eko (izquierda)

«Afirmar que el acusado fue culpable de violar el Artículo 368 Párrafo 2 con respecto a la extorsión y continuó», dijo.

En consideración, el juez consideró que se demostró que el acusado ordenó a los estudiantes de anestesia de PPDS depositar una suma de dinero denominado costos operativos de la educación.

El juez evaluó que había una relación de poder jerárquico que resultó en que los médicos residentes no pudieran rechazar la recaudación de dinero destinado al examen del examen.

El dinero total recaudado durante el período 2018 a 2023 alcanzó Rp2.49 mil millones.

En consideración, el juez evaluó que las acciones del acusado no apoyaban al gobierno para realizar la administración de educación amigable y asequible.

«El acusado fue complicado al proporcionar información», agregó.

Leer también: El número de muertos del terremoto filipino aumentó a 26 personas, 147 heridos



https://www.youtube.com/watch?v=bajon-iylzm

En el caso, el tribunal también juzgó al personal administrativo del Programa de Estudio de Anestesiólogo de la Facultad de Medicina Desenganchado Semarang, Sri Maryani.

Sri Maryani, a quien tuvo la tarea de recibir un depósito de costos de educación del tesorero del residente de PPDS, fue sentenciado a 9 meses de prisión.

Según la decisión, tanto el acusado como el fiscal expresaron sus pensamientos. (Hormiga)

Leer también: Trump da 4 días Hamas responde a 20 puntos de propuestas de paz en Gaza

