Caso de explosión en Delhi: AK-47 comprado por más de 5 rupias lakh; Se revela el vínculo con Turquía







Agencias de inteligencia investigan el 10 de noviembre Delhi El ataque terrorista que implicó la explosión de un coche suicida ha revelado nuevos detalles que apuntan a una red terrorista transnacional más amplia, una cadena estructurada de controladores y preparativos para múltiples ataques coordinados, dijeron a ANI fuentes oficiales.

Al menos 15 personas murieron y varias más resultaron heridas en la explosión de un coche cerca del Fuerte Rojo en la capital nacional. El doctor Umar Nabi, que conducía el coche cargado de explosivos, cometió el crimen. ataque.

Los otros cuatro acusados ​​principales, el doctor Muzammil Shakeel Ganai de Pulwama (Jammu y Cachemira), el doctor Adeel Ahmed Rather de Anantnag (Jammu y Cachemira), el doctor Shaheen Saeed de Lucknow (Uttar Pradesh) y el muftí Irfan Ahmad Wagay de Shopian (Jammu y Cachemira), han sido detenidos por la Agencia Nacional de Investigación (NIA).

Según fuentes de inteligencia, el acusado Muzammil, que fue arrestado después de que se recuperaran más de 2.500 kg de nitrato de amonio en Faridabad, había comprado un rifle AK-47 por más de 5 rupias lakh, que luego fue recuperado del casillero de Adeel.

Esta compra de armas es un vínculo fundamental. Refleja el nivel de preparación y financiación detrás del módulo, dijo una fuente de la agencia de inteligencia.

Las fuentes revelaron además que cada acusado en el módulo informaba a un controlador diferente.

El encargado de Muzammil estaba separado, mientras que Umar, acusado de explosión, informaba a otro.

Dos responsables clave, Mansoor y Hashim, operaban bajo la dirección de un responsable superior que se cree supervisaba las actividades generales del módulo.

Estos manipuladores operaban en capas, dijo un funcionario.

Fuentes de inteligencia confirmaron que en 2022, Muzammil, Adeel y otro acusado, Muzaffar Ahmad, viajaron a Turquía siguiendo instrucciones de un individuo llamado Okasa, asociado con Tehrik-i-talibanes Pakistán (TTP).

Se suponía que serían enviados a Afganistán a través de un contacto en Turquía.

Pero después de hacerlos esperar durante casi una semana, el encargado se echó atrás, dijo una fuente.

Los investigadores descubrieron que Okasa se comunicaba con Muzammil a través de una identificación de Telegram.

Su comunicación se intensificó después de que Muzammil le preguntara sobre su manejador.

Los funcionarios de inteligencia dijeron que Umar había estado estudiando videos, manuales y contenido de código abierto en línea sobre cómo fabricar bombas.

Adquirió ingredientes químicos de Nuh y componentes electrónicos del Palacio Bhagirath y del Mercado NIT de Faridabad.

También compró un congelador para almacenar los químicos y preparar la mezcla explosiva.

El congelador se utilizó para estabilizar y procesar el compuesto, añadió una fuente.

Investigadores han confirmado una grave pelea entre Muzammil y Umar dentro de las instalaciones de la Universidad Al-Falah en Faridabad por dinero, incidente presenciado por varios estudiantes.

Tras el enfrentamiento, Umar entregó a Muzammil su coche EcoSport rojo, que ya contenía material explosivo.

Según las agencias de inteligencia, el módulo planeaba almacenar explosivos en múltiples lugares y ejecutar ataques simultáneos.

Todos los indicadores apuntan a un plan de ataque coordinado en múltiples ubicaciones. El recuperado La huella material y digital respalda firmemente esta evaluación, dijo a ANI una fuente de inteligencia de alto nivel.

Se están realizando más investigaciones para rastrear la red más amplia, los canales financieros y los manipuladores internacionales involucrados en la conspiración.

Mientras tanto, el Tribunal Superior de Delhi se negó el viernes a emitir instrucciones que permitieran al coacusado del ataque terrorista del Fuerte Rojo, Jasir Bilal Wani, reunirse con su abogado en la sede de la Agencia Nacional de Investigación (NIA). Wani se encuentra actualmente bajo custodia de la NIA.

