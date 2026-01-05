Caso de disturbios en Delhi: el Tribunal Supremo rechaza la libertad bajo fianza a Umar Khalid, imán de Sharjeel







El Corte Suprema el lunes negó la libertad bajo fianza a Umar Khalid y Sharjeel Imam en un caso relacionado con una supuesta conspiración mayor detrás de los disturbios de 2020 en el noreste de Delhi.

Sin embargo, el CS concedió la libertad bajo fianza a Gulfisha Fatima, Meeran Haider, Shifa Ur Rehman y Mohd. Saleem Khan y Shadab Ahmed.

El Tribunal señaló que Umar Khalid y Sharjeel Imam se encuentran en «una base cualitativamente diferente» tanto en términos de procesamiento como de pruebas.

Señaló que sus funciones eran «centrales» en los presuntos delitos.

En lo que respecta a estos dos, aunque el período de encarcelamiento es prolongado y prolongado, no viola el mandato constitucional ni anula el embargo legal establecido por las leyes.

El tribunal del SC formado por los jueces Aravind Kumar y NV Anjaria dictó sentencia sobre las solicitudes de libertad bajo fianza presentadas por Gulfisha Fatima, Meeran Haider, Shifa Ur Rehman, Mohd Saleem Khan y Shadab Ahmed.

Anteriormente, el tribunal superior se había reservado su veredicto el 10 de diciembre después de escuchar los argumentos detallados de todas las partes.

Durante la audiencia de sus solicitudes de libertad bajo fianza, los abogados que comparecieron a su favor argumentaron principalmente sobre la demora y la improbabilidad del inicio del proceso.

También se declaró al tribunal que han estado bajo custodia durante más de cinco años en un caso en el que se enfrentan a graves acusaciones de haber cometido delitos en virtud de la UAPA.

También se afirmó que no hay pruebas de la violencia que ellos instigaron los disturbios, incluso después de que hayan pasado cinco años.

Por otro lado, la policía de Delhi se opuso a las solicitudes de libertad bajo fianza, diciendo que los presuntos delitos implicaban un intento deliberado de desestabilizar el Estado.

Argumentó que no se trataba de protestas espontáneas sino de una conspiración «panindia» bien orquestada que apuntaba a un «cambio de régimen» y un «estrangulamiento económico».

La policía de Delhi afirmó además que la conspiración supuestamente estaba planeada para coincidir con la visita oficial del entonces presidente de los Estados Unidos a la India, con la intención de atraer medios internacionales atención y globalización del tema de la Ley de Enmienda de Ciudadanía (CAA).

La cuestión de la CAA fue elegida cuidadosamente para que sirviera de «catalizador radicalizador» camuflado en nombre de una «protesta pacífica», afirmó.

La fiscalía afirmó además que la «conspiración profundamente arraigada, premeditada y planificada de antemano» tramada por los peticionarios tuvo como resultado la muerte de 53 personas y daños a gran escala a la propiedad pública, lo que llevó al registro de 753 FIRS sólo en Delhi.

La evidencia registrada sugiere que se buscó replicar y ejecutar la conspiración instantánea del PAN India, dijo la policía de Delhi.

El 2 de septiembre de 2025, el Tribunal Superior de Delhi rechazó la petición de libertad bajo fianza de nueve acusados, entre ellos Umar Khalid y Sharjeel Imam, en relación con el caso, lo que llevó a los acusados ​​a acudir al Tribunal Supremo.

El Tribunal Superior había observado que, prima facie, el papel del imán y Jalid en toda la conspiración fue «grave», habiendo pronunciado discursos incendiarios en líneas comunales para «instigar la movilización masiva de miembros de la comunidad musulmana».

Umar Khalid, Sharjeel Imam y otras personas fueron arrestadas en enero de 2020 bajo las estrictas disposiciones de la Ley de (Prevención) de Actividades Ilícitas (UAPA) en el caso de los disturbios de Delhi en febrero de 2020.

La violencia estalló durante las protestas contra la entonces propuesta Ley de Enmienda de Ciudadanía (CAA) y el Registro Nacional de Ciudadanos (NRC) y dejó 53 muertos y más de 700 heridos.

