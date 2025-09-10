Caso de disturbios de Delhi: Umar Khalid mueve la Corte Suprema contra Delhi HC Orden Negando







Ex estudiante de la Universidad Jawaharlal Nehru (JNU) Umar Khalid El miércoles se acercó a la Corte Suprema que desafía la orden del Tribunal Superior de Delhi, que le negó la fianza en el caso de UAPA vinculada a la supuesta conspiración más grande detrás de los disturbios del noreste de Delhi de 2020.

El 2 de septiembre, el Tribunal Superior de Delhi negó la fianza a Khalid y otros ocho, Sharjeel Imam, Mohd Saleem Khan, Shifa Ur Rehman, Athar Khan, Meeran Haider, Shadab Ahmed, Abdul Khalid Saifi y Gulfisha Fatima.

El 2 de septiembre, la declaración de fianza de otro acusado, Tasleem Ahmed, fue rechazada por un banco diferente del Tribunal Superior.

Imam y Gulfisha Fátima también han trasladado a la corte superior a impugnar la orden de la corte superior.

Policía de Delhi Se había opuesto a sus súplicas de fianza, diciendo que no era un caso de disturbios espontáneos, sino un caso en el que los disturbios se «planearon con mucha anticipación» con un «motivo siniestro y una conspiración bien pensada».

El Tribunal Superior había observado que, Prima Facie, el papel de Imam y Khalid en toda la conspiración era «grave», habiendo pronunciado discursos inflamatorios en líneas comunales para «instigar la movilización masiva de los miembros de la comunidad musulmana».

Khalid buscó la fianza del Tribunal de Apex en el caso de conspiración más amplio bajo las estrictas disposiciones de la Ley de actividades ilegales (Prevención) (UAPA) en el caso de los disturbios de Delhi en febrero de 2020.

En 2020, la policía de Delhi arrestó al Imam bajo el Uapa y lo nombró el principal conspirador detrás del Caso de disturbios de Delhi.

La violencia había estallado durante las protestas contra la Ley de Enmienda de Ciudadanía propuesta (CAA) y el Registro Nacional de Ciudadanos (NRC) y había dejado a 53 personas muertas y más de 700 heridas.

