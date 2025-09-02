Caso de Dharmasthala: ED inicia la investigación en medio de acusaciones de ‘financiamiento extranjero’







El desarrollo reciente en el Dharamsthala Case ha dado otro giro después de que el demandante retiró su demanda antes. El martes, la Dirección de Control (ED) ahora tiene una investigación preliminar sobre las acusaciones de dudosos fondos extranjeros utilizados para alimentar las conspiraciones comunales durante la fila de Dharmasthala en curso en Karnataka, dijeron el martes fuentes oficiales, según PTI.

La agencia está recopilando hechos y documentos relacionados con todas las entidades y partes interesadas, incluidas algunas ONG, que supuestamente han utilizado fondos sospechosos para avivar la controversia, informó PTI, citando fuentes al tanto del desarrollo.

Las fuentes dijeron que la Agencia Central de Probas ha iniciado una investigación preliminar bajo la Ley de Gestión de Divisas (FEMA), y que se tomarán medidas adicionales si la investigación encuentra prueba de la violación de la regla de financiación extranjera y el uso ilícito de fondos, informó PTI.

Más temprano el lunes, el Karnataka BJP Realizó una manifestación «Dharmasthala Chalo» para condenar la supuesta campaña de conspiración y frotis contra la ciudad del Templo en el distrito de Dakshina Kannada.

El partido, durante la protesta, también exigió una investigación de la Agencia Nacional de Investigación (NIA) en el caso y atacó al gobierno del Congreso sobre su manejo del asunto.

BJP, dirigido por su presidente de ala juvenil Nikhil Kumaraswamy, organizó un rally titulado `Dharmasthala Sathya Yatre`. Al llegar a Dharmasthala, los líderes de JD (S) también marcharon desde la orilla del río Netravati hasta el Templo Lord Manjunatha, donde ofrecieron oraciones y luego se encontraron con Dharmadhikari del Templo, Veerendra Heggade, extendiendo su apoyo.

La controversia de Dharmasthala estalló después de que Chinnaiah, un ex trabajador de saneamiento, afirmó que se vio obligado a enterrar varios cuerpos, incluidas las de mujeres y menores, algunos de los cuales llevaban signos de agresión sexual, en Dharmasthala cuando trabajaba en la ciudad del Templo entre 1995 y 2014.

Las implicaciones de Chinnaiah señalaron hacia los administradores del templo local. Además, fue arrestado por cargos de perjurio.

Después de registrar su queja, un equipo de investigación especial (SENTARSE) formado por el gobierno estatal está investigando los cargos, y ha excavado múltiples ubicaciones identificadas por el demandante en las áreas boscosas a lo largo de las orillas del río Netravathi. Se encontraron algunos restos esqueléticos en dos sitios.

