Caso De Cuotas De Hajj, KPK Confisca Una Casa Y Tres Vehículos

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) confiscado uno Casa y tres vehículos relacionados con casos de presunta corrupción en la determinación de cuotas y la organización de la peregrinación Hajj en Ministerio de Religión 2023-2024.

Los tres vehículos confiscados incluyen un automóvil marca Madza CX-3, así como dos motocicletas Vespa Sprint Iget 150 y Honda PCX.

«Los investigadores llevaron a cabo actividades de confiscación de una casa ubicada en Jabodetabek junto con documentos o pruebas de propiedad, un automóvil de la marca Madza CX-3, así como dos motocicletas, una Vespa Sprint Iget 150 y una Honda PCX», dijo a los periodistas el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, el miércoles 19 de noviembre de 2025.

Budi explicó que el KPK llevó a cabo la confiscación contra un privado el 17 de noviembre de 2025.

«El decomiso fue realizado por particulares porque se sospechaba que estos bienes se obtenían del producto de presuntos actos delictivos de corrupción relacionados con el caso. soñar no viene«, dijo.

Además, dijo que la confiscación de estos activos se llevó a cabo con fines de investigación y como un paso inicial para optimizar la recuperación de las pérdidas financieras del Estado.

Anteriormente, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) anunció que estaba comenzando a investigar casos de presunta corrupción en la determinación de cuotas y la organización de la peregrinación Haj en el Ministerio de Religión para 2023-2024, concretamente el 9 de agosto de 2025.

El KPK hizo el anuncio después de pedir información al exministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas durante la investigación del caso el 7 de agosto de 2025.

En ese momento, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción también dijo que se estaba comunicando con la Agencia de Auditoría Financiera de Indonesia (BPK) para calcular las pérdidas financieras estatales en el caso de la cuota del Hajj.

El 11 de agosto de 2025, el Comité para la Erradicación de la Corrupción anunció que el cálculo inicial de las pérdidas estatales en este caso ascendía a más de 1 billón de IDR, e impidió que tres personas viajaran al extranjero, una de las cuales era el ex Ministro de Religión Yaqut Cholil Qoumas.

El 18 de septiembre de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) sospechó que en el caso estaban involucradas hasta 13 asociaciones y 400 agencias de viajes Hajj.

Además de ser manejado por la Comisión de Erradicación de la Corrupción, el Comité Especial de Investigación del Hajj de la RPD de RI también declaró anteriormente que había descubierto una serie de irregularidades en la implementación de la peregrinación al Hajj de 2024.

El punto principal destacado por el comité especial fue la distribución de cuotas 50 a 50 de la asignación de 20.000 cuotas adicionales otorgadas por el Gobierno de Arabia Saudita.

En ese momento, el Ministerio de Religión distribuyó una cuota adicional de 10.000 para el Hajj regular y 10.000 para el Hajj especial.