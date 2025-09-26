Caso de corrupción en MemaPawah, el KPK registró la Casa del Gobernador de Kalimantan Occidental Ria Norsan

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) reveló la búsqueda de la casa Gobernador West Kalimantan Ria Norsan (RN), y otros dos lugares en la provincia.

«Es cierto que esta semana, los investigadores realizaron una actividad de búsqueda en la residencia oficial del Regente MempawahLa residencia oficial del gobernador de West Kalimantan y la casa privada del hermano de RN «, dijo el viernes el portavoz de KPK, Budi Praseteto, a periodistas en Yakarta.

Budi explicó que la búsqueda en las tres ubicaciones se llevó a cabo del 24 al 25 de septiembre de 2025.

Ilustración de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK)

Explicó además que la búsqueda tenía como objetivo encontrar instrucciones necesarias para descubrir el supuesto caso de corrupción en el Departamento de Obras Públicas y planificación espacial de Mempawah Regency, West Kalimantan.

Anteriormente, el KPK también llamó a Ria Norsan como testigo del caso el 21 de agosto de 2025.

Ria Norsan fue llamado a ser examinado en su capacidad como ex regente de Mempawah.

Se sabe que el KPK dijo que su partido había nombrado a tres personas como sospechosos en el caso, que consta de dos organizadores estatales y un sector privado.

El KPK también ha buscado en 16 ubicaciones en los distritos de Mempawah, Sanggau y Pontianak relacionados con la investigación del caso, a saber, del 25 al 29 de abril de 2025.

De la búsqueda, el KPK confiscó varios documentos y evidencia electrónica.

Sin embargo, el KPK aún no ha anunciado en detalle relacionado con el caso, tanto el sospechoso como el modus operativo. (Hormiga)