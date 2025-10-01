Caso de corrupción de Asabri, ex director gerente de Adam Damiri listo para presentar PK a la Corte Suprema

Yakarta, Viva – ex presidente de PT Asabri El período 2012-2016, Adam Rachmat Damiri, planea enviar revisión judicial (PK) a Tribunal Supremo (Ma) Después de ser sentenciado a 16 años de prisión en el nivel de casación relacionado con el caso corrupción Gestión de fondos de Asabri.

Autoridad legal de Adam Damiri, Deolupa humaraenfatizó que su partido encontró nueva evidencia o novio, que era la base para presentar PK. Según él, el panel de jueces en la decisión anterior fue incorrecta.

«El panel de jueces tomó por error una decisión acumulativa o básicamente fuerte que no se decidió y luego cayó a un Adam Damiri», dijo en Yakarta, el 1 de octubre de 2025.

Deolipa explicó que el error fue porque el juez combinó las pérdidas estatales que ocurrieron en dos períodos diferentes. De hecho, la pérdida no estaba completamente en el plazo de la oficina de su cliente.

«La pérdida total de RP 22.78 billones es como si todo se le cobrara a Adam Damiri. De hecho, en su liderazgo solo alrededor de Rp 2.6 billones (lo que se consideró pérdida) y sus acciones todavía estaban allí. Esto es Dzalim, especialmente nuestros clientes tienen 76 años», dijo.

Agregó que las acciones llamaron pérdidas en el período de Adam en realidad todavía proporcionaron beneficios cuando se venden. Esto es lo que lo hace juzgar la decisión del juez de ser extraña.

En la acusación del fiscal (fiscal) de la Oficina del Fiscal General el 29 de agosto de 2025, los nombres llamados actores principales no fueron Adam, pero Ilham Wardana Siregar (jefe de la división de inversión de 2012-2019, el fallecido), Sony Wijaya (DIRI 2016-2020) e Hari Setianto (director de inversión y director de inversión 2014-2019).

«Acordamos que la corrupción debe ser erradicada. Pero erradicar es realmente corrupto, no alguien que de hecho no es corrupto», dijo nuevamente.