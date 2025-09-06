Caso de Chromebook caliente! Hace dirección adicional de Google Investment

Yakarta, Viva – El Cuerpo de Adhyaksa todavía está explorando la conexión entre la inversión de Google con supuestos casos corrupción Chromebook En el Ministerio de Educación y Cultura, 2019-2022.

Leer también: La impactante reacción del AGO sobre Hotman que llamó a Nadiem no recibió el dinero de corrupción de Chromebook



«Digo que es una de las cosas que aún exploraremos», dijo el Director de Investigación (Dirdik) del Fiscal General Criminal Especial Oficina del Fiscal General RI, Nurcahyo Jungkung Madyo, sábado 6 de septiembre de 2025.



Director de Investigación (Dirdik) Jampidsus hace, Nurcahyo Jungkung Madyo

Leer también: Sorprendentemente confiscación, la clave del documento clave del documento del caso de corrupción de Nadiem Makarim



Aun así, Nurchayo no especificó sobre la inversión de Google. Además, tampoco reveló la cercanía de Google con Nadiem Makarim. La razón, se incluyó en el material de investigación. Entonces, afirmó que no podía hablar más.

«Seguramente no podemos transmitir este asunto relacionado debido a la investigación porque todavía está bajo investigación», dijo.

Leer también: Hotman Paris a Prabowo: ¡Solo lleva 10 minutos probar que Nadiem Makarim inocente!



Anteriormente informó, Nadiem Makarim (NAM) fue nombrado sospechoso en el presunto caso de corrupción en la adquisición de las computadoras portátiles Chromebook en el Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022.

En su viaje, Nadiem Makarim como Ministro de Educación y Cultura supuestamente con Google acordó que la adquisición de herramientas de tecnología de la información y comunicación (TIC) en el Ministerio de Educación y Cultura utilizando productos Chrome.

El Director de Investigación en Jampidsus hace, Nurcahyo Jungkung Madyo, explicó que Nadiem como Ministro de Educación y Cultura, en febrero de 2020, se reunió con Google Indonesia para discutir los productos de Google, a saber, en el programa de Google for Education utilizando Chromebooks que el ministerio puede utilizar por el ministerio, especialmente para los estudiantes.

«En varias reuniones realizadas por NAM (Nadiem Makarim) con Google, se acordó que los productos de Google, a saber, Chrome OS y Chrome Device Management (CDM), se convertirán en un proyecto de adquisición de equipos de TIC», dijo el Director de Investigación de Jampidsus, Nurcahyo en el edificio Jampidsus, el jueves 4 de septiembre, 2025.

Para tener en cuenta, el ex jefe de Gojek tiene oficialmente el estado de un nuevo sospechoso en la supuesta corrupción de la adquisición de PRROMEBook el jueves 4 de septiembre de 2025.

«Establecer un nuevo sospechoso con las iniciales NAM», dijo el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, jueves 4 de septiembre de 2025.

La Oficina del Fiscal General ha nombrado a otros cuatro sospechosos en este caso, a saber, el jurista Tan, que es personal del Ministro de Investigación y Tecnología del período 2020-2024, e Ibrahim Arief o Ibam, ex consultores de tecnología del Ministerio de Educación y Cultura.

Además, hay dos funcionarios del ministerio, a saber, Sri Wahyuningsih como ex director de la escuela primaria y ex director de la escuela secundaria de Mulyatsyah. Ambos son la Autoridad de Usuario del Presupuesto (KPA) en el proyecto.

A partir de los resultados de la investigación, se dice que el estado perdió hasta Rp1.9 billones debido a la educación de digitalización del proyecto de adquisición para el período 2019-2022.