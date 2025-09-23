Caso de asesinato de yug: Himachal Pradesh HC viaja condenas de muerte de dos convictos







El Tribunal Superior de Himachal Pradesh (HC) conmutó el martes las sentencias de muerte de dos convictos a cadena perpetua «Hasta su último aliento» y absolvió un tercero en el caso de asesinato en 2014 de Yug Gupta, de cuatro años, la agencia de noticias PTI informó.

El niño fue secuestrado, torturado y asesinado, y sus restos esqueléticos fueron encontrados dos años después en un tanque de agua de la Corporación Municipal de Shimla en agosto de 2016.

Un banco de jueces Vivek Singh Thakur y Rakesh Kainthla observaron que «el material registrado no muestra que el acusado no puede ser reformado» y, por lo tanto, la pena de muerte no podría confirmarse a pesar de la naturaleza atroz del crimen, informó PTI.

El tribunal agregó que «para facilitar una mejor evaluación de si existe la posibilidad de que el acusado sea reformado, es necesario enmarcar las pautas prácticas para que los tribunales adopten hasta que se formule un marco legislativo coherente».

El padre de Yug, Vinod, expresó una profunda angustia después del HC juicio.

«Incluso después de 11 años, se ha negado la justicia. Presentaremos una apelación en la Corte Suprema», dijo, recordando que Yug habría tenido 15 años hoy.

Antecedentes de casos

Yug fue secuestrado de su patio en Ram Bazar de Shimla el 14 de junio de 2014, por el vecino Chander Sharma, quien lo atrajo de chocolate. Luego fue llevado a Tajender Singh’s Godown y luego a la casa alquilada de Sharma. El niño fue torturado, obligado a beber licor y se quedó desnudo antes de ser abandonado en un tanque de agua el 21 de junio de 2014, siete días después del secuestro. Su ropa fue quemada para destruir la evidencia.

Se presentó una hoja de cargos en 2018, y el Tribunal de Distrito y Sesiones en Shimla, sentenció a todos los Sharma, Singh y una tercera persona, Vikrant Bakshi, hasta la muerte el 5 de septiembre del mismo año. El tribunal también pronunció términos de cárcel adicionales por delitos relacionados, incluida la destrucción de pruebas, el confinamiento injusto, la intimidación penal y la conspiración criminal.

El martes, el HC permitió la apelación presentada por Singh, absorbiéndolo, y parcialmente permitió apelaciones de Chander Sharma y Bakshi, reduciendo sus sentencias de muerte a cadena perpetua. El banco señaló que el comportamiento del acusado bajo custodia fue satisfactorio y enfatizó el potencial de reforma como un principio rector en la sentencia, informó PTI.

El HC había reservado sus pedidos el 11 de agosto.

