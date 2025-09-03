Caso de asesinato de 2007: Arun Gawli sale de la cárcel de Nagpur después de 17 años







El inframundo Don convertido en político Arun Gawli fue liberado de la cárcel central de Nagpur en Maharashtra El miércoles, luego de la orden de la Corte Suprema de otorgarle la fianza en un caso de asesinato de 2007. Gawli había pasado más de 17 años en prisión, informó el PTI.

El hombre de 76 años, que estaba cumpliendo cadena perpetua por el asesinato del corporador de Shiv Sena, Kamlakar Jamsandekar, recibió la fianza por un banco de jueces MM Sundresh y N Kotiswar Singh, quien observó que ya había cumplido un período largo bajo custodia y que su apelación aún estaba pendiendo ante el tribunal.

«Después de completar todas las formalidades requeridas por el departamento de prisiones, Arun Gawli fue liberado de la cárcel alrededor de las 12:30 p.m.», confirmó un funcionario. Fue recibido por miembros de la familia, representantes legales y partidarios fuera de la cárcel, según el PTI.

Gawli había sido condenado bajo la Ley de Control de Maharashtra del Crimen Organizado (MCOCA).

El tribunal de Apex ha permitido la fianza bajo los términos y condiciones establecidos por el tribunal de primera instancia.

Había desafiado el Tribunal Superior de BombayEl veredicto del 9 de diciembre de 2019, que confirmó la cadena perpetua transmitida por un tribunal de sesiones en agosto de 2012. Ese tribunal también impuso una multa de Rs 17 lakh sobre él, según el PTI.

Arun Gawli, una vez una figura notoria en el inframundo de Mumbai, saltó a la prominencia de Dagdi Chawl en Byculla. Más tarde fundó el Akhil Bharatiya Sena y sirvió como MLA de 2004 a 2009, representando la circunscripción de Chinchpokli en Mumbai.

En otro caso, un tribunal de Mumbai había absuelto en mayo a Arun Gawli, su hermano menor Vijay Ahir y cinco de sus pandilleros en un caso de extorsión de 2008.

El tribunal había declarado que la fiscalía no probó los cargos en su contra.

Hubo nueve acusados ​​en el caso de extorsión, de los cuales uno murió durante el curso del juicio y otro se convirtió en aprobador.

El resto, incluidos Gawli y su hermano, fueron absueltos por el juez especial BD Shelke, quien preside el Tribunal Especial de la Ley de Control de Crimen Organizado (MCOCA) en MumbaiSegún el PTI.

Un constructor que realiza un proyecto de reurbanización SRA (Autoridad de Rehabilitación de Slum) en Dadar en 2005 había presentado una queja de extorsión contra la pandilla Gawli en 2008.

Había alegado que Arun Gawli, a través de sus pandilleros, exigió Rs 50 lakh para permitirle continuar el proyecto de reurbanización, dijo la fiscalía, informó anteriormente la agencia de noticias.

(con entradas PTI)





