Caso de asalto de policía: ex Mla Harshvardhan Jadhav tiene un año de prisión







Un tribunal en Nagpur condenó al ex MLA Harshvardhan Raibhan Jadhav A un año de prisión en un caso de agredir a un oficial de policía, informó la agencia de noticias PTI.

El juez adicional de distrito y sesiones, RJ Rai, pronunció la sentencia el miércoles.

Jadhav, el yerno del líder de BJP y ex ministro de la Unión Raosaheb Danve, fue acusado de abofetear a un inspector de policía de Nagpur, informó PTI.

Anteriormente representaba la circunscripción de Kannad en el Asamblea legislativa de MaharashtraHabía sido miembro del Shiv Sena, Maharashtra Navnirman Sena y Shiv Swarajya Paksha en varias ocasiones, informó PTI.

Jadhav supuestamente había abofeteado al inspector parag Jadhav en una reunión celebrada por entonces Shiv Sena (indivised) Uddhav Thackeray en un hotel en diciembre de 2014, dijeron anteriormente funcionarios de la estación de policía de Sonegaon.

Se le otorgó una fianza temporal en el pasado, pero no asistió a las audiencias, luego de las cuales un tribunal emitió una orden de arresto, informó PTI.

Jadhav compareció ante el tribunal de un magistrado judicial en febrero de este año, luego de lo cual fue arrestado y remitido en custodia judicial.

Sin embargo, posteriormente fue ingresado en el Hospital de Mayo estatal aquí después de que su salud se deterioró, dijo anteriormente un oficial de policía.

Más tarde fue puesto en libertad bajo fianza.

El fiscal público Charushila Paunikar demostró el caso contra Jadhav.

El tribunal encontró a Jadhav culpable bajo Secciones del Código Penal indio 353 (asalto o uso de la fuerza criminal a cualquier persona que sea un servidor público) y 332 (voluntariamente causando daño para disuadir a un servidor público de cumplir con el deber), informó PTI.

Fue sentenciado a un año de prisión y el tribunal también le impuso una multa de 10.000 rupias. Si no paga la multa, tendrá que cumplir tres meses adicionales en la cárcel, según la orden judicial.

Asociado de Iqbal Mirchi celebrada para demolir y vender una trama de cine de cine adjunta por Ed

En otro caso, la policía arrestó a un asociado del contrabandista de drogas tardío Iqbal Mirchi por presuntamente demoler una sala de cine e intentar venderlo por 15 millones de rupias, incluso cuando la propiedad fue adjunta provisionalmente en un ED en un Caso de lavado de dineroLas autoridades dijeron el jueves el jueves PTI.

El acusado, Abdul Kadir Ali Mohammed (75), fue arrestado por la policía vicepresidenta en el sur de Mumbai el miércoles, dijo un funcionario, informó PTI.

(Con entradas de PTI)





Fuente